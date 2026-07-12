Норвегия — Англия: Тюрпен правильно зафиксировал фол Холанна и отменил гол норвежцев

На 57-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Норвегия — Англия судья Клеман Тюрпен после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля отменил гол норвежцев, объявив, что перед ним Эрлинг Холанн нарушил правила — умышленно оттолкнул Эллиота Андерсона.

Так как этот фол случился до того, как мяч оказался в игре (угловой удар еще не был выполнен), арбитр назначил повторный корнер.

Формально рефери прав: нападающий норвежцев действительно использовал руки в борьбе с соперником и на самом деле оттолкнул его. Вопрос только в том, каждое ли такое действие игрока атакующей команды судьи всегда оценивают как фол.

Что касается правомочности вмешательства видеоассистентов Жерома Бризара, Армандо Вильярреала и Карлоса дель Серро Гранде, то они могли так поступить. На чемпионате мира используется новое правило, которое разрешает видеоарбитрам проверять фолы атакующей команды, совершенные до того, как мяч вошел в игру при штрафных, свободных и угловых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Норвегия — Англия.