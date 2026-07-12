Кейн повторил рекорд Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков

Нападающий сборной Англии Харри Кейн повторил рекорд Уэйна Руни по числу матчей за национальную команду среди полевых футболистов.

Игра 1/4 финала ЧМ-2026 стала для форварда 120-й в составе англичан. Теперь Кейн делит с Уэйном Руни второе место по числу матчей за сборную Англии — рекорд принадлежит бывшему голкиперу национальной команды Питеру Шилтону (125).

При этом нынешний вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд установил новый рекорд национальной команды по числу матчей на чемпионатах мира. Игра с Норвегией стала для него 18-й на мировых первенствах, предыдущее достижение принадлежало Питеру Шилтону (17).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Норвегия — Англия.