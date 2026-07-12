Перед матчем ЧМ-2026 Норвегия — Англия прошла минута молчания в память о погибшем игроке сборной ЮАР Адамса

Перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) прошла минута молчания в память о полузащитнике сборной ЮАР Джейдене Адамсе.

О смерти Адамса стало известно в субботу, 11 июля. Причина смерти 25-летнего футболиста не называется.

На клубном уровне Адамс выступал за «Мамелоди Сандаунс», куда перешел в 2025 году. Он провел за команду 27 матчей и забил 4 гола. До этого хавбек на протяжении пяти лет выступал за «Стелленбос». В сезоне-2025/26 Адамс стал победителем африканской Лиги чемпионов.

На ЧМ-2026 Адамс принял участие во всех трех матчах групповой стадии и не отличился результативными действиями. Футболист остался в запасе на игру 1/16 финала против Канады (0:1) и не вышел на поле.