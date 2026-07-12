Норвегия — Англия: гол защитника скандинавов Хеггема отменили из-за фола Холанна

Главный судья матча 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия Клеман Тюрпен отменил гол защитника скандинавов Торбьорна Хеггема на 55-й минуте встречи.

Хеггем отправил мяч в сетку на добивании в пустые ворота после отскока при розыгрыше углового. Тюрпен после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода зафиксировал фол со стороны нападающего норвежцев Эрлина Холанна во время подачи — форвард толкнул в грудь полузащитника англичан Эллиота Андерсона.

Счет в матче Норвегия — Англия остался прежним — 1:1. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.