Пикфорд установил рекорд сборной Англии по числу матчей на чемпионатах мира

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд установил рекорд национальной команды по числу матчей, проведенных на чемпионатах мира.

Голкипер появился в стартовом составе на игру 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии, которая стала для футболиста 18-й на мировых первенствах. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему вратарю сборной Англии Питеру Шилтону, который провел 17 матчей на чемпионатах мира. При этом с Шилтоном сравнялся нападающий Харри Кейн — игра с Норвегией является для него 17-й на мировых первенствах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Норвегия — Англия. Победитель этой встречи сыграет в полуфинале с победителем матча Аргентина — Швейцария.