Норвегия — Англия: Беллингем сравнял счет в конце первого тайма

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сравнял счет в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии — 1:1.

Хавбек отличился на 45+2-й минуте встречи после прохода в штрафную норвежцев.

Этот гол стал для Беллингема пятым на ЧМ-2026 — хавбек сравнялся по этому показателю с нападающим сборной Франции Усманом Дембеле, с которым теперь делит пятую строчку в списке лучших бомбардиров турнира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Норвегия — Англия.