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Сегодня, 00:30

КОНМЕБОЛ сделал заявление по драке перед матчем Бразилия — Аргентина

Евгений Козинов
Корреспондент
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сделала заявление по поводу событий, произошедших прошлой ночью на стадионе «Маракана» перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 Бразилия — Аргентина (0:1).

«Мы не являемся организаторами отборочных матчей чемпионата мира. Мы всегда будем сотрудничать с действиями, направленными на искоренение насилия», — приводит заявление КОНМЕБОЛ El Chiringuito TV.

Встреча на «Маракане» началась с задержкой из-за беспорядков на трибунах. Фанаты команд подрались еще до стартового свистка. Пока был потасовка капитан аргентинцев Лионель Месси увел команду в раздевалку, после возвращения из которой у него случился конфликт с Родриго, назвавшим аргентинцев трусами.

Лионелю Месси пришлось увести команду с&nbsp;поля после беспорядков на&nbsp;трибунах. Месси увел команду с поля после побоища на трибунах. Но Аргентина вернулась и снова обыграла Бразилию
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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