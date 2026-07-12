Норвегия — Англия: британцам помог кабель камеры — гол Беллингема следовало отменить?

На 45+1-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Норвегия — Англия произошел необычный эпизод, когда за британцев сыграл кабель камеры над полем и началась их голевая атака.

Произошло это после удара от ворот, выполненного вратарем Орьяном Нюланном. Мяч взмыл вверх, попал в провода, опустился на поле и оказался у одного из английских футболистов. Затем прошла быстрая атака — и Джуд Беллингем сравнял счет.

Случившееся заметили далеко не все. И не во всех трансляциях показали споры норвежцев. В частности, их тренеры в перерыве, по всей видимости, обсуждали как раз тот самый казусный момент и оспаривали решение арбитров.

Эпизод разобрали на канале Fox Sports, где экспертом выступает бывший английский рефери Марк Клаттенбург. И он высказался за то, что видеоассистентам следовало вмешаться и помочь судье Клеману Тюрпену отменить взятие ворот, так как мяч попал в посторонний предмет.