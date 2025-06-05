Габбиа не сыграет с Норвегией

Защитник Маттео Габбиа покинул расположение сборной Италии перед матчами отбора ЧМ-2026 против Норвегии и Молдавии из-за травмы, сообщает официальный аккунт национальной команды в соцсети X.

Футболист «Милана» выбыл из строя из-за проблемы с правой икроножной мышцей. Ему на смену вызвали Даниэле Ругани из «Аякса».

Ранее сборную Италии из-за травмы правого бедра покинул защитник «Наполи» Алессандро Буонджорно.

Матч Норвегия — Италия пройдет 6 июня, с Молдавией итальянцы сыграют 9 июня.

Норвегия, Италия и Молдавия в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе I с Израилем и Эстонией. Норвежцы набрали 6 очков и идут первыми в группе, итальянцы в рамках отбора не провели пока ни одного матча из-за участия в плей-офф Лиги наций. Сборная Молдавии после двух матчей остается на пятом месте без набранных очков.