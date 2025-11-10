Футбол
10 ноября, 22:22

Кьеза отказался от вызова в сборную Италии на ноябрьские матчи

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо сообщил, что нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза отказался играть за национальную команду в ноябрьских матчах квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Я часто с ним разговариваю. Мы должны уважать решения и проблемы, которые есть у каждого из нас. Мы хорошо знаем, что говорим друг другу, и я должен уважать то, что говорит мне игрок. Я не могу сказать ничего больше», — приводит слова Гаттузо журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне на счету 28-летнего нападающего 12 матчей во всех турнирах за «Ливерпуль», в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Сборная Италии 13 ноября сыграет с Молдавией, 16 ноября — с Норвегией.

