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Сегодня, 03:03

Сборная Гаити проиграла Марокко, Изидор забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Вильсон Изидор после гола.
Фото Reuters

Сборная Марокко переиграла Гаити в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра прошла в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц».

В первом тайме гаитянцы дважды выходили вперед, но марокканцы отыгрывались. После первой половины счет был — 2:2. На голы Ленни Жозефа и Вильсона Изидора, игравшего в чемпионате России за «Зенит» и «Локомотив», африканская команда ответила забитыми мячами Ашрафа Хакими и Исмаэля Сайбари.

Во второй половине у марокканцев отличились Суфьян Рахими и Жасим Ясин.

Марокко набрал 7 очков и финишировал на второй строчке в группе С. Гаити потерпела три поражения в трех матчах и не вышла в плей-офф.

Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Марокко
4:2
Гаити
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Сборная Марокко по футболу
Вильсон Изидор

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