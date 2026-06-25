Сборная Гаити проиграла Марокко, Изидор забил гол

Сборная Марокко переиграла Гаити в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра прошла в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц».

В первом тайме гаитянцы дважды выходили вперед, но марокканцы отыгрывались. После первой половины счет был — 2:2. На голы Ленни Жозефа и Вильсона Изидора, игравшего в чемпионате России за «Зенит» и «Локомотив», африканская команда ответила забитыми мячами Ашрафа Хакими и Исмаэля Сайбари.

Во второй половине у марокканцев отличились Суфьян Рахими и Жасим Ясин.

Марокко набрал 7 очков и финишировал на второй строчке в группе С. Гаити потерпела три поражения в трех матчах и не вышла в плей-офф.