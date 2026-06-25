ЮАР — Корея: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные ЮАР и Южной Кореи назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

ЮАР: Ронвен Уильямс, Обри Модиба, Мбекезели Мбокази, Име Окон, Хулисо Мудау, Сфефело Ситоле, Талент Мбата, Освин Апполлис, Реле Мофокенг, Тапело Масеко, Эвиденсе Макгопа

Корея: Ким Сын Гю, Ли Ги Хек, Ким Мин Джэ, Ли Хан Бем, Ли Тэ Сок, Хван Ин Бом, Пэк Сын Хо, Соль Ен У, Хван Хи Чхан, Ли Кан Ин, Хьон Гу О

Игра пройдет на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Сборная ЮАР после двух туров набрала 1 очко (4-е место в группе А), а у Кореи — 3 очка (2-е место в группе А).