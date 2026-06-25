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Тренер сборной Боснии и Герцеговины Барбарез: «Мы хотели войти в историю, но не знали, что зайдем так далеко»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал победу над сборной Катара (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы хотели войти в историю, но не знали, что зайдем так далеко. Само собой разумеется, что мы всегда стараемся выкладываться по максимуму, и мы гордимся тем, чего уже достигли. Я получил так много сообщений от людей из Боснии — это замечательно. Будет здорово отпраздновать с болельщиками, когда мы вернемся. Мы скоро это осознаем — нет слов, чтобы описать, как я счастлив сейчас», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

Босния и Герцеговина (четыре очка после трех матчей) заняла третье место в таблице группы B и сохраняет высокие шансы на попадание в плей-офф турнира.

Жоан Манзамби (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против Канады на&nbsp;ЧМ-2026.Манзамби разрывает — помог Швейцарии обойти Канаду. А Босния финишировала третьей

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