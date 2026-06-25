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Сегодня, 02:41

Марокко — Гаити: марокканцы впервые вышли вперед в матче ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Марокко вышла вперед в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Гаити.

На 78-й минуте нападающий Суфьян Рахими, вышедший назамену на 70-й минуте, расторопнее всех оказался в штрафной площади и пробил в правый верхний угол ворот гаитянцев.

Игра проходит в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц».

Марокко после двух туров с 4 очками идет на второй строчке. Гаити потерпела два поражения и и не имеет шансов на выход.

Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Марокко
4:2
Гаити
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