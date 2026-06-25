Бразилия - Нидерланды в 1/16 финала — насколько это реально? Итоговые расклады группы С на ЧМ-2026
В группе C на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала: Бразилия прошла дальше с первого места, Марокко — со второго. Шотландия финишировала третьей и сохраняет шансы на плей-офф, Гаити покидает турнир.
Результаты третьего тура: Марокко — Гаити — 4:2, Шотландия — Бразилия — 0:3.
Таблица группы C
|
Место
|
Сборная
|
Очки
|
Мячи
|
Разница
|
1
|
Бразилия
|
7
|
7-1
|
+6
|
2
|
Марокко
|
7
|
6-3
|
+3
|
3
|
Шотландия
|
3
|
1-4
|
-3
|
4
|
Гаити
|
0
|
2-8
|
-6
По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.
Для определения лучших третьих мест критерии таковы:
— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.
Таблица третьих мест после матчей группы C
|
Место
|
Группа
|
Сборная
|
Игры
|
Очки
|
Разница
|
Голы
|
1
|
B
|
Босния и Герцеговина
|
3
|
4
|
-1
|
5
|
2
|
F
|
Швеция
|
2
|
3
|
0
|
6
|
3
|
L
|
Хорватия
|
2
|
3
|
-1
|
3
|
4
|
D
|
Парагвай
|
2
|
3
|
-2
|
2
|
5
|
J
|
Алжир
|
2
|
3
|
-2
|
2
|
6
|
C
|
Шотландия
|
3
|
3
|
-3
|
1
|
7
|
H
|
Кабо-Верде
|
2
|
2
|
0
|
2
|
8
|
G
|
Бельгия
|
2
|
2
|
0
|
1
|
9
|
A
|
Чехия
|
2
|
1
|
-1
|
2
|
10
|
K
|
ДР Конго
|
2
|
1
|
-1
|
1
|
11
|
E
|
Эквадор
|
2
|
1
|
-1
|
0
|
12
|
I
|
Сенегал
|
2
|
0
|
-3
|
3
Шансы пройти в 1/16 финала у Шотландии остаются, но после крупного поражения от Бразилии они стали заметно хуже. У британской сборной 3 очка, разница «минус 3» и всего один забитый мяч. Для прохода дальше ей нужно, чтобы минимум четыре команды завершили групповой этап с худшими показателями.
На кого выходят команды группы C в плей-офф
Бразилия сыграет со вторым местом группы F, а Марокко — с первым. По текущим раскладам наиболее вероятный соперник южноамериканцев — Япония (или Швеция, если победит азиатскую сборную в очном матче), а африканцев — Нидерланды. Но шанс на матч 1/16 финала Бразилия — Нидерланды есть — например, в случае ничьи голландцев с Тунисом или их некрупной победы при более результативном успехе японцев.
Если Шотландия пройдет дальше, она сыграет с победителем группы A, E или I.
Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:
Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)
Корея (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)
Португалия (2K) — Гана (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)
США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Египет (1G) — Кабо-Верде (3H)
Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)
Мексика (1A) — Шотландия (3C)
Англия (1L) — Алжир (3J)
Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
Австралия (2D) — Иран (2G)
Швейцария (1B) — Бельгия (3G)
Колумбия (1K) — Хорватия (3L)