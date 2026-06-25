Бразилия - Нидерланды в 1/16 финала — насколько это реально? Итоговые расклады группы С на ЧМ-2026

В группе C на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала: Бразилия прошла дальше с первого места, Марокко — со второго. Шотландия финишировала третьей и сохраняет шансы на плей-офф, Гаити покидает турнир.

Результаты третьего тура: Марокко — Гаити — 4:2, Шотландия — Бразилия — 0:3.

Таблица группы C

Место Сборная Очки Мячи Разница 1 Бразилия 7 7-1 +6 2 Марокко 7 6-3 +3 3 Шотландия 3 1-4 -3 4 Гаити 0 2-8 -6

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;

— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы C

Место Группа Сборная Игры Очки Разница Голы 1 B Босния и Герцеговина 3 4 -1 5 2 F Швеция 2 3 0 6 3 L Хорватия 2 3 -1 3 4 D Парагвай 2 3 -2 2 5 J Алжир 2 3 -2 2 6 C Шотландия 3 3 -3 1 7 H Кабо-Верде 2 2 0 2 8 G Бельгия 2 2 0 1 9 A Чехия 2 1 -1 2 10 K ДР Конго 2 1 -1 1 11 E Эквадор 2 1 -1 0 12 I Сенегал 2 0 -3 3

Шансы пройти в 1/16 финала у Шотландии остаются, но после крупного поражения от Бразилии они стали заметно хуже. У британской сборной 3 очка, разница «минус 3» и всего один забитый мяч. Для прохода дальше ей нужно, чтобы минимум четыре команды завершили групповой этап с худшими показателями.

На кого выходят команды группы C в плей-офф

Бразилия сыграет со вторым местом группы F, а Марокко — с первым. По текущим раскладам наиболее вероятный соперник южноамериканцев — Япония (или Швеция, если победит азиатскую сборную в очном матче), а африканцев — Нидерланды. Но шанс на матч 1/16 финала Бразилия — Нидерланды есть — например, в случае ничьи голландцев с Тунисом или их некрупной победы при более результативном успехе японцев.

Если Шотландия пройдет дальше, она сыграет с победителем группы A, E или I.

Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:

Германия (1E) — Парагвай (3D)

Франция (1I) — Швеция (3F)

Корея (2A) — Канада (2B)

Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Португалия (2K) — Гана (2L)

Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)

Египет (1G) — Кабо-Верде (3H)

Бразилия (1C) — Япония (2F)

Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Шотландия (3C)

Англия (1L) — Алжир (3J)

Аргентина (1J) — Уругвай (2H)

Австралия (2D) — Иран (2G)

Швейцария (1B) — Бельгия (3G)

Колумбия (1K) — Хорватия (3L)