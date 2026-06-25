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Сегодня, 03:35

Бразилия - Нидерланды в 1/16 финала — насколько это реально? Итоговые расклады группы С на ЧМ-2026

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Игроки сборной Бразилии после матча.
Фото Reuters

В группе C на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала: Бразилия прошла дальше с первого места, Марокко — со второго. Шотландия финишировала третьей и сохраняет шансы на плей-офф, Гаити покидает турнир.

Результаты третьего тура: Марокко — Гаити — 4:2, Шотландия — Бразилия — 0:3.

Таблица группы C

Место

Сборная

Очки

Мячи

Разница

1

Бразилия

7

7-1

+6

2

Марокко

7

6-3

+3

3

Шотландия

3

1-4

-3

4

Гаити

0

2-8

-6

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места.

Для определения лучших третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.

Таблица третьих мест после матчей группы C

Место

Группа

Сборная

Игры

Очки

Разница

Голы

1

B

Босния и Герцеговина

3

4

-1

5

2

F

Швеция

2

3

0

6

3

L

Хорватия

2

3

-1

3

4

D

Парагвай

2

3

-2

2

5

J

Алжир

2

3

-2

2

6

C

Шотландия

3

3

-3

1

7

H

Кабо-Верде

2

2

0

2

8

G

Бельгия

2

2

0

1

9

A

Чехия

2

1

-1

2

10

K

ДР Конго

2

1

-1

1

11

E

Эквадор

2

1

-1

0

12

I

Сенегал

2

0

-3

3

Шансы пройти в 1/16 финала у Шотландии остаются, но после крупного поражения от Бразилии они стали заметно хуже. У британской сборной 3 очка, разница «минус 3» и всего один забитый мяч. Для прохода дальше ей нужно, чтобы минимум четыре команды завершили групповой этап с худшими показателями.

На кого выходят команды группы C в плей-офф

Бразилия сыграет со вторым местом группы F, а Марокко — с первым. По текущим раскладам наиболее вероятный соперник южноамериканцев — Япония (или Швеция, если победит азиатскую сборную в очном матче), а африканцев — Нидерланды. Но шанс на матч 1/16 финала Бразилия — Нидерланды есть — например, в случае ничьи голландцев с Тунисом или их некрупной победы при более результативном успехе японцев.

Если Шотландия пройдет дальше, она сыграет с победителем группы A, E или I.

Вот как выглядят пары плей-офф прямо сейчас:

Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)

Корея (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Португалия (2K) — Гана (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Египет (1G) — Кабо-Верде (3H)

Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Шотландия (3C)
Англия (1L) — Алжир (3J)

Аргентина (1J) — Уругвай (2H)
Австралия (2D) — Иран (2G)

Швейцария (1B) — Бельгия (3G)
Колумбия (1K) — Хорватия (3L)

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