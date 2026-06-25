Бразилия разгромила Шотландию в матче чемпионата мира-2026, Винисиус забил два гола

Сборная Бразилии в американском Майами победила сборную Шотландии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

Счет на 7-й минуте открыл нападающий бразильцев Винисиус Жуниор. На 45+3-й минуте он оформил дубль. На 60-й минуте гол в ворота европейцев забил нападающий Матеус Кунья. На 22-й минуте после вмешательства ВАР был отменен еще один гол Винисиуса — из-за нарушения правил.

Двумя результативными передачами отметился полузащитник сборной Бразилии Бруну Гимарайнс.

Защитник «Зенита» и бразильской национальной команды Дуглас Сантос отыграл весь матч.

На 76-й минуте нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на замену в своей первой игре на ЧМ-2026.

Сборная Бразилии с семью очками после трех матчей заняла первое место в таблице группы C и вышла в плей-офф турнира. Сборная Шотландии (три очка) финишировала на третьем месте и сохранила шансы на попадение в 1/16 финала.