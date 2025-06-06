Хорватия разгромила Гибралтар со счетом 7:0 в квалификации чемпионата мира-2026

Сборная Хорватии на выезде разгромила Гибралтар со счетом 7:0 в групповом турнире квалификации чемпионата мира-2026.

По два мяча забили Андрей Крамарич и Франьо Иванович, у Ивана Перишича — 1 гол и 3 результативные передачи.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

06 июня 2025, 21:45. Алгарве (Фару)

В параллельном матче Чехия дома обыграла Черногорию — 2:0. Голы забили Адам Гложек и Патрик Шик.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

06 июня 2025, 21:45. Дусан Арена (Пльзень)

Чехия после трех матчей набрала 9 очков и лидирует в группе L, второе место занимает Черногория (6 очков). Третьей идет сборная Хорватии (3 очка после одного матча). Далее идут Фарерские острова и Гибралтар, которые не набрали одного очка.