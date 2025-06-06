Хорватия разгромила Гибралтар со счетом 7:0 в квалификации чемпионата мира-2026
Сборная Хорватии на выезде разгромила Гибралтар со счетом 7:0 в групповом турнире квалификации чемпионата мира-2026.
По два мяча забили Андрей Крамарич и Франьо Иванович, у Ивана Перишича — 1 гол и 3 результативные передачи.
В параллельном матче Чехия дома обыграла Черногорию — 2:0. Голы забили Адам Гложек и Патрик Шик.
Чехия после трех матчей набрала 9 очков и лидирует в группе L, второе место занимает Черногория (6 очков). Третьей идет сборная Хорватии (3 очка после одного матча). Далее идут Фарерские острова и Гибралтар, которые не набрали одного очка.
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