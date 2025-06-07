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7 июня 2025, 00:00

Венесуэла — Боливия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Сборные Венесуэлы и Боливии сыграют в матче отбора чемпионата мира 7 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Венесуэла и Боливия сыграют в 15-м туре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на субботу, 7 июня. Матч на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине (Венесуэла) начинается в 01.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Венесуэла — Боливия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
07 июня 2025, 01:00. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)
Венесуэла
2:0
Боливия

Матч в прямом эфире показывают телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начинается за 10 минут до стартового свистка — в 00.50 мск 7 июня.

В южноамериканском отборе ЧМ-2026 сборная Венесуэлы занимает седьмое место с 15 очками, а Боливия идет на восьмой строчке с 14 очками. В первой половине турнира матч между соперниками завершился крупной победой боливийцев (4:0).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальном турнире сыграют 48 сборных.

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