Колумбия и Перу сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Колумбии и Перу встречаются в 15-м туре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в пятницу, 6 июня. Матч в Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» начинается в 23.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Колумбия — Перу можно в матч-центре «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

06 июня, 23:30. Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья)

Матч в прямом эфире показывают каналы «Матч ТВ» вместе с сайтом matchtv.ru (начало эфира в 23.25) и онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

В южноамериканском отборе чемпионата мира Колумбия идет на шестом месте с 20 очками, Перу располагается на девятой строчке с 10 очками. В первой половине турнира матч между соперниками завершился вничью (1:1).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальном турнире стартуют 48 сборных.