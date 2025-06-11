Польша проиграла Финляндии в отборе чемпионата мира

Сборная Польши на выезде проиграла Финляндии в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 1:2.

У гостей гол забил Якуб Кивьор. У хозяев отметились Йоэль Похьянпало и Беньямин Кельман.

Во втором тайме матч прерывали из-за оказания медицинской помощи болельщику.

Финляндия набрала 7 очков после 4 матчей и лидирует в группе G. Нидерланды — на второй строчке с 6 очками после 2 матчей. Польша с 6 очками занимает третье место. Далее идут Литва (2) и Мальта (1).