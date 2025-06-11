Уругвай и Венесуэла встретятся в матче отборочного турнира ЧМ-2026

Сборные Уругвая и Венесуэлы встретятся в матче 16-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на среду, 11 июня. Игра пройдет на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, начало — в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Уругвай — Венесуэла можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. Матч показывает «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

11 июня 2025, 02:00. ()

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 15 турах отборочного турнира Уругвай набрал 21 очко, а Венесуэла — 18. Предыдущая встреча сборных завершилась со счетом 0:0.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике.