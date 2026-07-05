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Судейство

Сегодня, 01:41

Парагвай — Франция: судья должен был сам назначить пенальти. Хорошо, что у него есть ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Global Look Press

На 67-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция судья Ильгиз Танташев после вмешательства видеоассистентов Хуана Лары, Марко Ди Белло и Джо Диккерсона и просмотра повторов объявил о назначении пенальти в ворота парагвайцев за фол их восьмого номера Диего Гомеса, который поставил подножку Дезире Дуэ и сбил его.

Нарушение правил произошло на 65-й минуте. Танташев сместился влево в поиске лучшей позиции и должен был сам разобраться в случившемся в штрафной площади — он видел единоборство Гомеса и Дуэ. К сожалению для арбитра, он поначалу принял неверное решение и исправил его только с помощью ВАР.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Парагвай
Франция
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