Мбаппе извинился перед болельщицей, в которую случайно попал мячом на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принес извинения болельщице, в которую случайно попал мячом на разминке перед матчем с Парагваем в 1/8 финала чемпионата мира.

27-летний капитан французской национальной команды наносил удары по воротам незадолго до стартового свистка. Он случайно попал мячом в парагвайскую болельщицу, которая находилась на трибуне.

Мбаппе сразу подошел к пострадавшей, убедился, что с ней все в порядке, и попросил прощения за произошедшее.

В ночь с 4 на 5 июля сборная Франции встречается со сборной Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучал в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Отслеживать ключевые события игры Парагвай — Франция можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» ведет текстовую трансляцию поединка.