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Сегодня, 01:08

Отель со сборной Англии в Мехико взяли под охрану более 100 полицейских в бронежилетах

Павел Лопатко

Более 100 полицейских в бронежилетах охраняют отель, где остановилась сборная Англии в Мехико, после того как команда получила враждебный прием перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Мексики, сообщает PA.

Когда автобус сборной Англии прибыл к отелю, там уже находились сотни болельщиков, многие из которых освистывали команду, а другие скандировали «Мексика».

4 июля около 200 местных жителей находились рядом с отелем, который огорожен забором, а вдоль него выстроились сотрудники Национальной гвардии.

Рядом с отелем также замечены служебная собака и дрон, а автобус сборной Англии припаркован снаружи.

Команда Томаса Тухеля встретится с хозяевами на стадионе «Ацтека» в Мехико в ночь на 6 июля по московскому времени.

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