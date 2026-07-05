Путин пожелал Трампу дальнейшего успешного проведения ЧМ-2026 по футболу

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора пожелал президенту США Дональду Трампу дальнейшего успешного проведения чемпионата мира по футболу.

«Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин с учетом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира», — приводит ТАСС слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Финальный матч турнира состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.