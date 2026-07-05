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Сегодня, 01:20

Анчелотти перед матчем ЧМ Бразилия — Норвегия: «Мне не нужно объяснять защите, как играет Холанн»

Сергей Филин

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, планирует ли его команда уделять особое внимание опеке нападающего сборной Норвегии Эрлингу Холанну в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Бразилия и Норвегия сыграют между собой 5 июля на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Бразилия
Норвегия

«Все знают Холанна, мне не нужно объяснять своей защите, как он играет. Они знают его лучше меня, потому что много раз встречались с ним на поле. Мы сосредоточены на подготовке к матчу, принимая во внимание качества Холанна, поскольку он очень, очень опасный нападающий», — приводит слова Анчелотти издание AS.

В 1/16 чемпионата мира Норвегия победила Кот-д`Ивуар (2:1), а Бразилия — Японию (2:1).

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Карло Анчелотти
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