Анчелотти перед матчем ЧМ Бразилия — Норвегия: «Мне не нужно объяснять защите, как играет Холанн»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, планирует ли его команда уделять особое внимание опеке нападающего сборной Норвегии Эрлингу Холанну в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Бразилия и Норвегия сыграют между собой 5 июля на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

«Все знают Холанна, мне не нужно объяснять своей защите, как он играет. Они знают его лучше меня, потому что много раз встречались с ним на поле. Мы сосредоточены на подготовке к матчу, принимая во внимание качества Холанна, поскольку он очень, очень опасный нападающий», — приводит слова Анчелотти издание AS.

В 1/16 чемпионата мира Норвегия победила Кот-д`Ивуар (2:1), а Бразилия — Японию (2:1).