Парагвай — Франция: судья не удалил Галарсу и плохо управлял игрой

На 38-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция судья Ильгиз Танташев ошибочно не удалил Матиаса Галарсу за агрессивное поведение, а видеоассистенты Хуан Лара, Марко Ди Белло и Джо Диккерсон в его действия не вмешались. В том эпизоде парагваец умышленно ударил рукой пробегавшего мимо него Килиана Мбаппе. Мяч в этот момент находился в другой точке поля.



В целом рефери из Узбекистана слабо управлял матчем, не применяя дисциплинарные санкции, в результате чего футболисты играли грязно, но не несли никакой ответственности. Нередко на поле возникали конфликты, а завершилась встреча массовой конфронтацией.