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Судейство

Сегодня, 02:13

Парагвай — Франция: судья не удалил Галарсу и плохо управлял игрой

Александр Бобров
Шеф-редактор
Ильгиз Танташев.
Фото Getty Images

На 38-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай — Франция судья Ильгиз Танташев ошибочно не удалил Матиаса Галарсу за агрессивное поведение, а видеоассистенты Хуан Лара, Марко Ди Белло и Джо Диккерсон в его действия не вмешались. В том эпизоде парагваец умышленно ударил рукой пробегавшего мимо него Килиана Мбаппе. Мяч в этот момент находился в другой точке поля.

В целом рефери из Узбекистана слабо управлял матчем, не применяя дисциплинарные санкции, в результате чего футболисты играли грязно, но не несли никакой ответственности. Нередко на поле возникали конфликты, а завершилась встреча массовой конфронтацией.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 00:05. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Парагвай
0:1
Франция
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