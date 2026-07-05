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Мбаппе впервые в истории забил в 1/8 финала на трех чемпионатах мира подряд

Павел Лопатко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил победный гол в ворота сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 (1:0).

Как сообщает Международная федерация футбола, 27-летний форвард забил свой 11-й гол в плей-офф чемпионатов мира, продлив рекорд, и стал первым игроком, который забивал в 1/8 финала на трех чемпионатах мира подряд.

На ЧМ-2026 у Мбаппе семь голов в пяти матчах, он делит первое место в списке бомбардиров с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

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