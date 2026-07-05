Мбаппе после матча с Парагваем: «Мы умеем играть и в грязный футбол. И даже в этом мы были лучше них!»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы над сборной Парагвая (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира.

«Если придется засунуть руки в грязь — мы это сделаем! Они думали, что мы выйдем играть в смокингах. Но мы умеем играть и в грязный футбол. И даже в этом мы были лучше них!» — цитирует 27-летнего футболиста BeInSports.

Мбаппе в этой игре забил победный гол с пенальти на 70-й минуте.

Футболисты сборной Франции получили три желтые карточки и допустили 11 фолов. На счету их соперников 13 нарушений правил.

Сборная Франции на групповой стадии ЧМ-2026 победила Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 финала она нанесла поражение Швеции (3:0).