Месси, Мбаппе и Олисе вошли в топ-3 лучших игроков ЧМ-2026 по версии The Athletic

39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков чемпионата мира 2026 года по итогам 1/16 финала турнира по версии издания The Athletic.

Второе место в списке занимает 27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, а третье — его партнер по команде, 24-летний вингер Майкл Олисе.

На четвертой позиции рейтинга оказался нападающий сборной Англии Харри Кейн, а на пятой — защитник сборной Марокко Ашраф Хакими.

Также издание включило в топ-10 Винисиуса Жунира (Бразилия), Эрлинга Холанна (Норвегия), Усмана Дембеле (Франция), Исмаэля Сайбари (Марокко) и Бруно Гимараэса (Бразилия).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в истории турнира в нем участвуют 48 национальных команд.