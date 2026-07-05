Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 02:00

Месси, Мбаппе и Олисе вошли в топ-3 лучших игроков ЧМ-2026 по версии The Athletic

Сергей Филин

39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков чемпионата мира 2026 года по итогам 1/16 финала турнира по версии издания The Athletic.

Второе место в списке занимает 27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, а третье — его партнер по команде, 24-летний вингер Майкл Олисе.

На четвертой позиции рейтинга оказался нападающий сборной Англии Харри Кейн, а на пятой — защитник сборной Марокко Ашраф Хакими.

Также издание включило в топ-10 Винисиуса Жунира (Бразилия), Эрлинга Холанна (Норвегия), Усмана Дембеле (Франция), Исмаэля Сайбари (Марокко) и Бруно Гимараэса (Бразилия).

На&nbsp;чемпионате мира-2026 в&nbsp;плей-офф стартовали 32 сборные.Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется)

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в истории турнира в нем участвуют 48 национальных команд.

Источник: The Athletic
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ашраф Хакими
Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Майкл Олисе
Усман Дембеле
Харри Кейн
Эрлинг Холанн
Футбол
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Как же Франция намучилась с Парагваем! Это был ее самый сложный матч на ЧМ
Определилась первая пара четвертьфиналистов чемпионата мира-2026
Парагвай — Франция: судья не удалил Галарсу и плохо управлял игрой
Франция победила Парагвай и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, Мбаппе забил единственный гол с пенальти
ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/8 финала: Франция победила Парагвай, Бразилия против Норвегии и другие игры
Франция обыграла Парагвай: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мбаппе на один мяч приблизился к рекорду Месси по голам на чемпионатах мира

ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/8 финала: Франция победила Парагвай, Бразилия против Норвегии и другие игры

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости