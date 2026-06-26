Плата: «У нас 26 игроков, которые выложатся ради Эквадора до конца»

Полузащитник сборной Эквадора Гонсало Плата прокомментировал победу над Германией (2:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы очень ждали этого до начала чемпионата мира. Сегодня все ощущается иначе, потому что мы очень тяжело играли в первых двух матчах. Так даже лучше — это для нас урок, и теперь мы выйдем в следующий раунд с еще большей жаждой успеха. Эта команда сильно верит в себя. У нас 26 игроков, которые выложатся ради Эквадора до конца. Мы заполняли стадионы везде, наши болельщики создавали нам ощущение домашней арены на каждом стадионе. Они заслужили это больше, чем кто-либо другой», — цитирует 25-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

Эквадор занял третье место в таблице группы E (четыре очка после трех матчей) и первое — в рейтинге команд, занявших третьи места в других группах. Он обеспечил себе место в плей-офф ЧМ-2026.