Турция и США сыграют на чемпионате мира-2026 26 июня

Сборные Турции и США сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Игра пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Начало — в 05.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. Группа D.

26 июня, 05:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Следить за ключевыми событиями встречи Турция — США можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Турции не смогла набрать ни одного очка на ЧМ и занимает последнее место в группе D, команда США с 6 очками идет на первой строчке в квартете.