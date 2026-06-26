Япония — Швеция: команды не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2026

Сборные Швеции и Японии не забили голов в первом тайме матча 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. После 45 минут игры на табло 0:0.

Японцы дважды пробили в створ ворот соперника, а шведы — 1. По ожидаемым голам (xG) впереди тоже японцы: 0,27 — 0,12.

Игра проходит на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне.

В группе F Япония сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и победила Тунис (4:0), а Швеция победила Тунис (5:1) и проиграла Нидерландам (1:5).