Сборные Парагвая и Австралии сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Матч пройдет на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Начало — в 05.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Следить за ключевыми событиями встречи Парагвай — Австралия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа D.

26 июня, 05:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)

Сборная Парагвая набрала три очка и занимает третье место в группе D, команда Австралии с тремя очками располагается на второй строчке в квартете.

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