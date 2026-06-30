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Сегодня, 00:35

Бразилия — Япония: судья ошибочно не удалил Сано — тот забил гол

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Reuters

На 12-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 Бразилия — Япония (2:1) судья Маурицио Мариани ошибочно не удалил Кайсу Сано, а тот спустя 17 минут открыл счет.

В том эпизоде японский полузащитник пошел в единоборство с Винисиусом Жуниором, подпрыгнул, выставил ногу, слегка коснулся мяча и ударил соперника шипами в область голеностопа. Удар получился достаточно сильным, нога бразильца согнулась — возник риск серьезной травмы, вплоть до перелома, которого, к счастью, не случилось.

Мариани оказался сравнительно далеко от места событий, обзор ему, возможно, был перекрыт одним из бразильцев. Как бы то ни было, он не оценил действия Сано как серьезное нарушение правил и вынес ему только предупреждение. Видеоассистенты Марко Ди Белло, Иван Бебек и Джо Диккерсон вмешиваться не стали.

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Мартинелли (крайний слева) празднует победный гол в&nbsp;матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии.Бразилия перевернула игру с Японией после провального тайма. Мартинелли забил на 90+5-й минуте!
Чемпионат мира. 1/16 финала.
29 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Бразилия
2:1
Япония

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