Бразилия — Аргентина: видеообзор матча

Сборная Аргентины переиграла команду Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Единственный гол в матче забил защитник Николас Отаменди после подачи от Джованни Ло Чельсо с углового.

Пресс-служба КОНМЕБОЛ на официальном YouTube-канале опубликовала видеообзор матча.

Аргентинцы набрали 15 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. Бразильцы с 7 очками идут на 6-й строчке.