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24 июня, 23:58

Босния и Герцеговина обыграла Катар в матче чемпионата мира-2026

Алина Савинова
Керим Алайбегович празднует свой гол в ворота Катара с партнерами по сборной Боснии и Герцеговины.
Фото Reuters

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над сборной Катара в 3-м туре группового турнира чемпионата мира-2026 — 3:1. Матч прошел на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США).

На 29-й минуте Керим Алайбегович вывел боснийцев вперед. На 34-й минуте Босния и Герцеговина увеличила преимущество благодаря автоголу голкипера Махмуда Абунады. Один мяч катарцев на 42-й минуте отыграл Хасан Аль-Хайдос. На 80-й минуте Эрмин Махмич забил третий гол в ворота Катара.

Босния и Герцеговина набрала 4 очка и заняла третье место в группе В, сохранив шансы на попадание в 1/16 финала. Катар (1 очко) стал четвертым и лишился шансов на выход в плей-офф. В параллельном матче Швейцария победила Канаду (2:1). Швейцарцы (7 очков) вышли в плей-офф с первой строчки группы В, канадцы (4 очка) — со второй.

Чемпионат мира. Группа B.
24 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
Босния и Герцеговина
3:1
Катар

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