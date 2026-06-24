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Сегодня, 23:19

Босниец Алайбегович вошел в топ-10 самых молодых голеадоров в истории чемпионатов мира

Алина Савинова
Керим Алайбегович.
Фото Reuters

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович забил гол в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Катара.

Футболист отличился на 29-й минуте игры. Как сообщает Opta Sports, Алайбегович в возрасте 18 лет и 276 дней вошел в десятку самых молодых голеадоров в истории чемпионатов мира. По этому показателю он обошел испанца Ламина Ямаля (18 лет 343 дня) и аргентинца Лионеля Месси (18 лет 357 дней), но уступил россиянину Дмитрию Сычеву (18 лет 231 день), который идет на 7-й строчке.

Рекордсменом остается бразилец Пеле, забивший на ЧМ-1958 в возрасте 17 лет и 239 дней.

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