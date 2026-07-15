Англия забила 14 голов на ЧМ-2026 — это рекорд сборной на крупных турнирах

Гол нападающего Энтони Гордона в ворота Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 стал 14-м для сборной Англии на турнире.

Англичане установили новый рекорд результативности — они еще никогда не забивали 14 мячей на одном крупном турнире.

Англия ведет в матче с Аргентиной со счетом 1:0. В случае победы англичане выйдут в финал ЧМ-2026, в котором сыграют против Франции.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Англия — Аргентина.