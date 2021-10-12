Украину спасет только победа? Неприятные расклады для четвертьфиналистов Евро после ничьей с Боснией

После матчей Казахстан — Финляндия (0:2) и Украина — Босния (1:1) таблица в группе D отборочного турнира чемпионат выглядит так:

Франция — 12 очков (6 матчей, разность мячей — 8-3), Украина — 9 (7, 9-8), Финляндия — 8 (6, 7-7), Босния — 7 (6, 8-7), Казахстан — 3 (7, 5-12).

Оставшиеся матчи:

13 ноября — Босния — Финляндия, Франция — Казахстан

16 ноября — Босния — Украина, Финляндия — Франция.

Напомним, что на ЧМ попадают победители групп, а вот вторые команды отправятся в стыковые матчи. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; число голов; результаты очных встреч.

Первое место для Украины практически недостижимо: помимо собственной победы нужны два поражения Франции, что выглядит невероятно.

Ничья с Боснией сильно подбила шансы команды Александра Петракова и на второе место. Рассмотрим расклады:

— В случае поражения от Боснии Украина точно не попадает в топ-2 группы.

— В случае ничьей с Боснией Украину устроит только ничья в матче Босния — Финляндия (финны также должны не обыграть Францию). При любом другом раскладе четвертьфиналисты Евро не попадут в топ-2 группы.

— И лишь в случае победы Украина, скорее всего (но не точно), займет второе место в группе. Боснийцы останутся позади, а вот финны еще могут вмешаться в борьбу за стыки, но для этого им нужно будет набрать минимум 4 очка во встречах с Боснией и Францией.