Капитан «Зенита», легенда «Локо», экс-главный тренер ЦСКА. Восемь хорватов, имеющих отношение к России

Есть и те, кого вряд ли вспомнят в нашей стране.

Деян Ловрен

Ловрен — единственный игрок в составе сборной Хорватии, который сейчас выступает в РПЛ. С 2020 года Деян представляет «Зенит», он является капитаном команды. На его счету в текущем сезоне 13 матчей во всех турнирах. Перед встречей с Россией он заявил, что команда Валерия Карпина «почувствует себя так, будто попала в гости к дьяволу».

Домагой Вида

Защитник турецкого «Бешикташа» никогда не играл в России, но провел большую часть карьеры в соседней Украине. Неудивительно, что он неплохо говорит по-русски. Наши болельщики должны помнить, как Вида после матча против России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года кричал в раздевалке на камеру «Слава Украине, героям слава!». За это хорватский футболист позже извинился. «Надо учиться на своих ошибках», — сказал Вида.

Марио Пашалич

Пашалич провел один год в московском «Спартаке» на правах аренды. Вместе с красно-белыми он взял бронзовые медали чемпионата России сезона-2017/2018. В 32 матчах за «Спартак» Марио забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Сейчас Пашалич представляет «Аталанту», а его одноклубником является Алексей Миранчук. «Мы с Пашаличем даже не прощались, — признался хавбек сборной России, отправляясь в национальную команду. — Сказал ему: «Увидимся скоро».

Никола Влашич

Еще недавно Влашич играл в ЦСКА и был его главной звездой. Однако в летнее трансферное окно хорват перебрался в «Вест Хэм», где пока никак не может себя проявить. За три месяца Никола провел на поле всего 400 минут игрового времени, не отметился результативными действиями и лишь однажды появился в стартовом составе «молотобойцев» на матче АПЛ. В армейском клубе Влашич был куда более успешен: 108 матчей, 33 забитых мяча и 21 голевая передача.

Марко Ливайя

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Ливайя также успел поиграть в России. Правда, его вряд ли помнят в нашей стране. В 2014 году Марко перешел в «Рубин» из «Аталанты», но не прижился в Казани и отправился в «Эмполи» на правах аренды. В какой-то момент Ливайю даже сослали в дубль «Рубина»! Спустя два года казанцы избавились от проблемного хорвата, который так и не оправдал потраченных на его 6,5 миллиона евро. Уже покинув Россию, Марко судился с «Рубином» — пытался выбить из клуба до конца все деньги, положенные ему по контракту.

Ведран Чорлука

Точно оставил о себе хорошие воспоминания Ведран Чорлука. Хорват провел отличные девять лет в «Локомотиве»: на его счету 242 матча за клуб (лучший показатель среди легионеров из стран дальнего зарубежья), чемпионство и четыре Кубка России, выигранных с железнодорожниками. Ведран закончил карьеру летом этого года и остался работать в «Локо», но ненадолго — чуть больше чем через месяц его пригласили в тренерский штаб сборной Хорватии.

Ивица Олич

Вместе с Чорлукой в тренерский штаб хорватов входит Ивица Олич. Он, как и Ведран, до недавнего времени трудился в России — возглавлял ЦСКА. У руля армейцев он не добился больших успехов, но вряд ли кто-то вспомнит его плохим словом. Как игрок и тренер Олич провел в нашей стране четыре года. Тем не менее Ивица уверен в силах своей сборной и не стесняется в выражениях. «Я хорошо знаю тех, кто играет за Россию сейчас, и могу с уверенностью сказать, что Хорватия намного сильнее», — сказал недавно Олич.

Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии, будучи футболистом, провел всю свою карьеру в странах бывших республик Югославии (Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине). Но Далич несколько раз пересекался с российскими клубами в еврокубках. Так, например, он дважды играл с «Хайдуком» против «Торпедо» в квалификации Кубка УЕФА. Еще один матч Златко провел в составе клуба «Вартекс» против «Ростсельмаша» в Кубке Интертото. В этих трех встречах команды, где играл Далич, потерпели два поражения.

Хорватия — Россия: прямая трансляция решающей игры