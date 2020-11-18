Месси не может забить с игры, но Аргентина побеждает
Перу — Аргентина — 0:2 (0:2)
Голы: Гонсалес, 17 (0:1). Мартинес, 28 (0:2).
Перу: Гальесе, Корсо (Адвинкула, 71), Трауко, Абрам, Сантамария, Куэва (Руидиас, 81), Йотун, Флорес (Поло, 70), Акино (Картахена, 88), Каррильо, Лападула.
Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Мартинес Куарта, Монтиэль, Паредес, де Пауль (Окампос, 57), Ло Сельсо, Месси, Мартинес (Гомес, 89), Гонсалес (Ди Мария, 72).
Предупреждения: Акино, 29. Трауко, 34. Отаменди, 60. Ло Сельсо, 73. Гальесе, 79. Окампос, 90.
Судья: Рольдан (Колумбия).
18 ноября. Лима. Стадион «Национальный».
Южноамериканские страсти
Приезжая в родную Южную Америку, Месси порой дает волю эмоциям. Октябрьская игра с Боливией завершилась для него перепалкой с одним из тренеров соперника. По окончании матча с Парагваем Лео обрушился на бразильского арбитра Рафаэла Клауса. Причиной недовольства стало назначение 11-метрового в ворота хозяев, а также отмена гола, который забил сам Месси.
В принципе, в этом можно усмотреть систему, ведь капитан аргентинцев получил дисквалификацию и в прошлом отборочном цикле, хотя решение дисциплинарного комитета ФИФА вызвало удивление даже у судьи, которого якобы оскорбил Лео. Апелляционный комитет после пропуска одной из четырех игр то наказание отменил, однако осадок остался, и на Кубке Америки — 2019 случился настоящий взрыв.
Тогда «десятку» бело-голубых удалили по ходу матча за третье место, из-за чего тот отказался участвовать в церемонии награждения, а в разговоре с журналистами обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и намекнул на особое отношение судей к хозяевам турнира, бразильцам. Несмотря на письменные извинения, дисквалификации избежать не удалось, но, по большому счету, она получилась символической и затронула только товарищеские матчи.
Сейчас скандал погасила взявшая судей под защиту Южноамериканская конфедерация футбола. Для этого была опубликована запись переговоров главного арбитра с ВАР и АВАР, которая позволила понять, как принималось решение об отмене гола. По сути, расшифровка подтвердила то, что и без того было видно на экране телевизоров. А именно — нарушение в начальной стадии аргентинской атаки.
Интересно, какой была бы реакция Месси, если бы в дебюте игры с Перу было принято не устроившее гостей решение? Повод для волнения возник, когда ВАР обратил внимание на падение в аргентинской штрафной бывшего полузащитника «Краснодара» Куэвы. Вильмара Рольдана доводы коллеги не убедили, он сам отправился к монитору и в итоге подтвердил первоначальное решение продолжить игру. Куэва действительно задел ногу голкипера Армани, только контакт был минимальным и случился по инициативе полевого игрока, который уже упустил свой шанс, неудачно перебросив мяч через вратаря.
В сборной Месси диспетчер
В итоге аргентинцы сохранили душевное спокойствие и довольно быстро повели в счете. Пожалуй, уже можно говорить, что в распоряжении Лионеля Скалони появилась новая эффективная связка, так как Ло Сельсо и Николас Гонсалес организовали взятие ворот во втором матче подряд. Особенно впечатляет эффективность 22-летнего нападающего «Штутгарта», который прежде на таком уровне не забивал и до ноября суммарно провел в составе сборной 97 минут в трех контрольных матчах.
Ну а Месси на первый план словно и не рвался, и, как это часто случается в сборной, в большей степени выполнял функции диспетчера. В отличие от клуба, где Роналд Куман освобождает свою звезду от значительной части черновой работы и порой выпускает в центре нападения, здесь Лео разгоняет атаки начиная с центрального круга. Именно так он начал вторую голевую комбинацию, которая завершилась блестящим проникающим пасом Паредеса на ускользнувшего от опеки Лаутаро Мартинеса.
Аргентина взяла свое на классе, тогда как «Инки» сейчас в кризисе, и, пожалуй, это самый неудачный отрезок под началом Рикардо Гареки. Тренер стал национальным героем, когда вывел Перу на ЧМ-2018, однако последняя на данный момент победа датируется сентябрем прошлого года. Тогда — после сенсационного выигрыша у Бразилии в Лос-Анджелесе — будущее казалось безоблачным, но отборочный турнир начался с ничьей и трех поражений.
«Инки» соседствуют с Боливией в подвале турнирной таблицы, тогда как Аргентина — вторая после почти идеальной Бразилии. Разве что голов Месси с игры не хватает, и мяч словно не хочет идти в ворота. Даже в том эпизоде, когда Лео с легкостью оторвался от защитников и бил из позиции, откуда обычно попадает в створ в десяти случаях из десяти. Впрочем, с точки зрения командного результата эти промахи не проблема, а к пятому туру, который состоится в конце марта будущего года, прицел можно поправить.
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