Месси не может забить с игры, но Аргентина побеждает

Четвертый тур отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке завершился победой Аргентины над Перу

Перу — Аргентина — 0:2 (0:2)

Голы: Гонсалес, 17 (0:1). Мартинес, 28 (0:2).

Перу: Гальесе, Корсо (Адвинкула, 71), Трауко, Абрам, Сантамария, Куэва (Руидиас, 81), Йотун, Флорес (Поло, 70), Акино (Картахена, 88), Каррильо, Лападула.

Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Мартинес Куарта, Монтиэль, Паредес, де Пауль (Окампос, 57), Ло Сельсо, Месси, Мартинес (Гомес, 89), Гонсалес (Ди Мария, 72).

Предупреждения: Акино, 29. Трауко, 34. Отаменди, 60. Ло Сельсо, 73. Гальесе, 79. Окампос, 90.

Судья: Рольдан (Колумбия).

18 ноября. Лима. Стадион «Национальный».

Южноамериканские страсти

Приезжая в родную Южную Америку, Месси порой дает волю эмоциям. Октябрьская игра с Боливией завершилась для него перепалкой с одним из тренеров соперника. По окончании матча с Парагваем Лео обрушился на бразильского арбитра Рафаэла Клауса. Причиной недовольства стало назначение 11-метрового в ворота хозяев, а также отмена гола, который забил сам Месси.

В принципе, в этом можно усмотреть систему, ведь капитан аргентинцев получил дисквалификацию и в прошлом отборочном цикле, хотя решение дисциплинарного комитета ФИФА вызвало удивление даже у судьи, которого якобы оскорбил Лео. Апелляционный комитет после пропуска одной из четырех игр то наказание отменил, однако осадок остался, и на Кубке Америки — 2019 случился настоящий взрыв.

Messi pulled a Suarez with VAR ? pic.twitter.com/AlJjXC5CQ6 — International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 13, 2020

Тогда «десятку» бело-голубых удалили по ходу матча за третье место, из-за чего тот отказался участвовать в церемонии награждения, а в разговоре с журналистами обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и намекнул на особое отношение судей к хозяевам турнира, бразильцам. Несмотря на письменные извинения, дисквалификации избежать не удалось, но, по большому счету, она получилась символической и затронула только товарищеские матчи.

Сейчас скандал погасила взявшая судей под защиту Южноамериканская конфедерация футбола. Для этого была опубликована запись переговоров главного арбитра с ВАР и АВАР, которая позволила понять, как принималось решение об отмене гола. По сути, расшифровка подтвердила то, что и без того было видно на экране телевизоров. А именно — нарушение в начальной стадии аргентинской атаки.

La primera situaci?n de gol llega en los pies de Christian Cueva a los 9' del primer tiempo. ?Fue penal?



?? PER? ?? 0-0 ?? Argentina



M?ralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV



Somos #LaCasaDeLaSelecci?n ??#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/rzAYZjPk3O — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 18, 2020

Интересно, какой была бы реакция Месси, если бы в дебюте игры с Перу было принято не устроившее гостей решение? Повод для волнения возник, когда ВАР обратил внимание на падение в аргентинской штрафной бывшего полузащитника «Краснодара» Куэвы. Вильмара Рольдана доводы коллеги не убедили, он сам отправился к монитору и в итоге подтвердил первоначальное решение продолжить игру. Куэва действительно задел ногу голкипера Армани, только контакт был минимальным и случился по инициативе полевого игрока, который уже упустил свой шанс, неудачно перебросив мяч через вратаря.

В сборной Месси диспетчер

В итоге аргентинцы сохранили душевное спокойствие и довольно быстро повели в счете. Пожалуй, уже можно говорить, что в распоряжении Лионеля Скалони появилась новая эффективная связка, так как Ло Сельсо и Николас Гонсалес организовали взятие ворот во втором матче подряд. Особенно впечатляет эффективность 22-летнего нападающего «Штутгарта», который прежде на таком уровне не забивал и до ноября суммарно провел в составе сборной 97 минут в трех контрольных матчах.

?? ?Gol de Nicol?s Gonz?les! Se rompe el empate en el Estadio Nacional a los 17' del primer tiempo.



?? PER? ?? 0-1 ?? Argentina



M?ralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV



Somos #LaCasaDeLaSelecci?n ??#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/uybm3w9mZt — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 18, 2020

Ну а Месси на первый план словно и не рвался, и, как это часто случается в сборной, в большей степени выполнял функции диспетчера. В отличие от клуба, где Роналд Куман освобождает свою звезду от значительной части черновой работы и порой выпускает в центре нападения, здесь Лео разгоняет атаки начиная с центрального круга. Именно так он начал вторую голевую комбинацию, которая завершилась блестящим проникающим пасом Паредеса на ускользнувшего от опеки Лаутаро Мартинеса.

?? ?Gol de Lautaro Mart?nez! La visita ampl?a la diferencia en el marcador a los 28' de la primera parte.



?? PER? ?? 0-2 ?? Argentina



M?ralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV



Somos #LaCasaDeLaSelecci?n ??#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/fSHmIghlPV — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 18, 2020

Аргентина взяла свое на классе, тогда как «Инки» сейчас в кризисе, и, пожалуй, это самый неудачный отрезок под началом Рикардо Гареки. Тренер стал национальным героем, когда вывел Перу на ЧМ-2018, однако последняя на данный момент победа датируется сентябрем прошлого года. Тогда — после сенсационного выигрыша у Бразилии в Лос-Анджелесе — будущее казалось безоблачным, но отборочный турнир начался с ничьей и трех поражений.

«Инки» соседствуют с Боливией в подвале турнирной таблицы, тогда как Аргентина — вторая после почти идеальной Бразилии. Разве что голов Месси с игры не хватает, и мяч словно не хочет идти в ворота. Даже в том эпизоде, когда Лео с легкостью оторвался от защитников и бил из позиции, откуда обычно попадает в створ в десяти случаях из десяти. Впрочем, с точки зрения командного результата эти промахи не проблема, а к пятому туру, который состоится в конце марта будущего года, прицел можно поправить.