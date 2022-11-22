Биография Ханс-Дитера Флика: от работы ассистентом до главного тренера сборной Германии
Ханс-Дитер «Ханси» Флик
Дата рождения: 24 февраля 1965 (57)
Позиция: полузащитник
Рост: 177 см
Должность: главный тренер сборной Германии по футболу
Ханс Флик славится своей работой с молодежью и психологическим подходом к футболистам. Расскажем подробнее о главном тренере немецкой сборной.
Детство и юность
Ханс-Дитер Флик родился 24 февраля 1965 года в немецком городе Гейдельберге. Он занимался в нескольких футбольных секциях, а в 16-летнем возрасте начал выступать за молодежный состав «Зандхаузена». Позже Ханс подписал с ними первый в карьере контракт.
Он не мечтал о большой футбольной карьере, поэтому параллельно учился на банкира и именно с этим хотел связать свою дальнейшую жизнь.
Спортивная карьера
Два года он провел в «Зандхаузене», за которых сыграл 69 матчей и забил 8 голов. Когда ему было 20 лет, его пригласили в «Баварию». С мюнхенцами он завоевал больше всего трофеев в своей карьере, хотя ему регулярно приходилось прикладывать много усилий, чтобы завоевать место в стартовом составе.
В 1990-м Флик подписал контракт с «Кельном», но и там стать ключевым игроком ему не удалось. Полузащитника начали беспокоить травмы и регулярные дисквалификации. В сборную Германии его ни разу не приглашали, выступал только за национальную команду до 18 лет. И то провел там всего два матча.
Повесить бутсы на гвоздь ему пришлось уже в 28 лет. Играть дальше Ханси не позволила травма колена. Хотя он продолжал выступать за любительскую команду «Бамменталь».
Работать тренером Флик начал без необходимой лицензии. Первый тренерский опыт получил еще в «Бамментале» — будучи игроком. В 2003 Ханс-Дитер получил лицензию, пройдя обучение в Кельнской спортивной академии. В 2000 году он уже возглавил «Хоффенхайм». У него получилось вывести не самую сильную команду в третий дивизион.
Дальше Ханс-Дитер начал работать как ассистент и помощник. Трудился в зальцбургском «Ред Булле» с Лотаром Маттеусом и Джованни Трапаттони, работал и помощником главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.
В 2014-м Флик на время отошел от тренерства и три года занимал пост спортивного директора в Немецком футбольном союзе, а потом его пригласили занять аналогичный пост в «Хоффенхайме».
В 2019 году он присоединился к тренерскому штабу Нико Ковача в «Баварии». А после отставки Ковача Флик получил свой главный шанс в карьере. Сначала он занял освободившееся место с приставкой «и.о.», а затем подписал полноценный контракт. В «Баварии» дела у него шли прекрасно. В своих первых 25 матчах немецкий специалист одержал 22 победы, превзойдя рекорд самого Хосепа Гвардиолы (21). Ему также удалось стать вторым тренером в истории клуба после Юппа Хайнкеса, у кого получилось выиграть с командой «требл». И именно с Ханси мюнхенцы одержали яркую победу над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 8:2.
После ухода из сборной Германии Йоахима Лева Ханс-Дитеру выпала честь занять его место. Под руководством Ханси немецкая машина стала первой командой, которая преодолела квалификацию на ЧМ-2022.
Достижения
В качестве футболиста
«Бавария»
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4-кратный чемпион Германии (1984/85, 1986/87, 1988/89, 1989/90)
-
Обладатель кубка Германии (1985/86)
В качестве главного тренера
«Бавария»
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2-кратный чемпион Германии (2019/20, 2020/21)
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Обладатель Кубка Германии (2019/20)
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Обладатель Суперкубка Германии (2020)
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Победитель Лиги чемпионов (2019/2020)
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Обладатель Суперкубка УЕФА (2020)
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Победитель Клубного чемпионата мира (2020)
В качестве ассистента главного тренера
Сборная Германии
-
Чемпион мира (2014)
Личные награды
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Лучший тренер года по версии World Soccer Magazine (2020)
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Тренер года по версии Globe Soccer Awards (2020)
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Лучший клубный тренер 2020 года по версии IFFHS
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Футбольный тренер года в Германии (2020)
Личная жизнь
Флик ведет достаточно скромный образ жизни, хотя в молодости был знаменитым ловеласом. Живет он в Бамментале. Несколько лет счастливо женат на женщине по имени Зильке, с которой воспитывает двух детей — девочек Катрин и Ханна. При этом крестным Катрин является еще один звездный игрок из Германии — Лотар Маттеус. Вместе с супругой активно занимается благотворительностью. Они являются борцами за экологию и всячески помогают в этом направлении. Также они внесли большой вклад для поддержки врачей в период пандемии коронавируса.
Помимо футбола, Ханс-Дитер является бизнесменом. В Бамментале у него есть собственный магазин спортивной одежды. Регулярно посещает лекции известных финансистов.