У Англии голевой пас сделал даже вратарь, Якин приблизился к Манчини, Дания установила рекорд результативности

Обзор состоявшихся в субботу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Босния не отстает от Украины

Группа Е

Казахстан — Босния — 0:2 (Превляк, 22, 66).

Финляндия — Украина — 1:2 (Пукки, 29 — Ярмоленко, 4. Яремчук, 34). Обзор — здесь.

Открывавший игровой день Казахстан в сентябре героически спас игры с Украиной и Боснией. В этот же раз балканская команда, несмотря на существенные потери и тот факт, что шесть игроков, включая защитника «Ростова» Хаджикажунича, не получили разрешения на въезд в страну, добилась уверенной победы. До перерыва боснийцы владели преимуществом, а когда хозяева по ходу второго тайма раскрылись и пошли вперед большими силами, число моментов у ворот Покатилова только увеличилось.

Фактически только голкипер удерживал Казахстан на плаву, однако этого оказалось недостаточно. Команда Талгата Байсуфинова, несмотря на смелую игру в большинстве матчей, сохраняет разве что математические шансы на второе место. А Босния наконец-то одержала первую победу. Дальнейшие перспективы Джеко и Пьянича зависят от того, как их сборная проведет оставшиеся игры. Многое решится во вторник во Львове, а в ноябре Боснию ждут две домашних встречи с прямыми конкурентами — Финляндией и Украиной.

И В Н П М О 1. Франция 6 3 3 0 8-3 12 2. Украина 6 1 5 0 8-7 8 3. Босния 5 1 3 1 7-6 6 4. Финляндия 5 1 2 2 5-7 5 5. Казахстан 6 0 3 3 5-10 3

12 октября. Украина — Босния, Казахстан — Финляндия.

Разгром после пожара

Группа I

Андорра — Англия — 0:5 (Чилуэлл, 17. Сака, 40. Эбрахам 59. Уорд-Проуз, 79. Грилиш, 86).

Польша — Сан-Марино — 5:0 (Свидерски, 9. Бролли, 20, в свои ворота. Кендзера, 50. Букса, 84. Пентек, 90+1).

Венгрия — Албания — 0:1 (Броя, 80).

Накануне визита англичан на стадионе в Андорре случился пожар, однако с ним быстро справились, и ничто не помешало проведению игры. По сути, интересными в ней были выбранный Гаретом Саутгейтом отчасти экспериментальный состав и работа женской бригады судей во главе с украинкой Екатериной Монзуль. И дамы, кстати, сначала отменили первый гол вице-чемпионов Европы, однако ВАР пришел на помощь команде «Трех львов».

Так что первая из двух голевых передач Санчо не пропала, и форвард, у которого непросто складываются дела в «МЮ», отблагодарил тренерский штаб за поддержку в сложной ситуации. Счастлив был и Эбрахам, отметивший голом первое за год приглашение в сборную. А самым ярким моментом почти признали классную передачу Фодена на удвоившего счет Сака, однако в концовке всех превзошел Джонстон. Голкипер рукой забросил мяч на чужую половину поля и организовал последний в матче гол Грилиша.

Foden's assist for Bukayo Saka was beautiful ? pic.twitter.com/6WfyjxqOpk — ESPN FC (@ESPNFC) October 9, 2021

Поляки тоже размялись на аутсайдере. Удивило разве только отсутствие забитых мячей у Левандовски, чей гол арбитры не засчитали. А главным событием вечера в Варшаве стало прощание со сборной Фабяньски. В начале второго тайма 36-летний голкипер покидал поле под овации трибун и не сдерживал слез, направляясь к торжественному коридору, который выстроили для него партнеры по сборной.

5-0 FT.



Adam Buksa och Krzysztof Pi?tek med var sitt m?l, sista p? en fin assist av Kacper Koz?owski, fastst?ller segern.

Det sprakade inte, men jobbet gjordes. Framf?rallt dog min energi efter att Fabia?ski klev av. pic.twitter.com/bgZCP21gpz — Polski Futbolski (@PolskiFutbolski) October 9, 2021

Важным с турнирной точки зрения стал и очередной провал Венгрии, которая, лишившись поддержки болельщиков, проиграла при пустых трибунах. Албания же вышла на второе место и в следующем туре ждет в гости отстающую на одно очко Польшу.

И В Н П М О 1. Англия 7 6 1 0 23-2 19 2. Албания 7 5 0 2 11-6 15 3. Польша 7 4 2 1 24-8 14 4. Венгрия 7 3 1 3 12-11 10 5. Андорра 7 1 0 6 4-19 3 6. Сан-Марино 7 0 0 7 1-29 0

12 октября. Англия — Венгрия, Албания — Польша, Сан-Марино — Андорра.

Литовский сюрприз

Группа С

Швейцария — Северная Ирландия — 2:0 (Цубер, 45+3. Фасснахт, 90+1).

Литва — Болгария — 3:1 (Ласицкас, 18. Черных, 82, 84 — Десподов, 64).

Пока Италия готовится к бронзовому матчу в Лиге наций, ее главный конкурент одержал плановую победу, которая, правда, получилась не самой простой. Быстрый гол Закарии отменили, так как находившийся в офсайде Шачири перекрывал вратарю обзор. Помогло же Швейцарии глупейшее удаление Льюиса, который ухитрился получить второе предупреждение за затяжку времени (!) на 37-й минуте.

Численное преимущество команда Мурата Якина реализовала в самом конце первого тайма, когда Эмболо вывел на удар бывшего полузащитника ЦСКА Цубера. Несмотря на обилие моментов, второго гола пришлось ждать до концовки игры. Швейцария по-прежнему вторая, однако по потерянным очкам она идет вровень с лидирующей Италией.

Отметить в этой группе стоит и первый успех Литвы, которая не имела на своем счету набранных очков, но благодаря дублю бывшего полузащитника «Динамо» и «Оренбурга» Черных сенсационно переиграла пребывающую в кризисе Болгарию.

И В Н П М О 1. Италия 6 4 2 0 12-1 14 2. Швейцария 5 3 2 0 6-1 11 3. Сев.Ирландия 5 1 2 2 4-5 5 4. Болгария 6 1 2 3 4-9 5 5. Литва 6 1 0 5 4-14 3

12 октября. Литва — Швейцария, Болгария — Северная Ирландия.

Триллер в Глазго

Группа F

Молдавия — Дания — 0:4 (Сков-Ольсен, 23. Кьер, 34, с пенальти. Норгард, 39. Меле, 44).

Шотландия — Израиль — 3:2 (Макгинн, 29. Дайкс, 55. Мактоминай, 90+4 — Захави, 5. Даббур, 32).

Фареры — Австрия — 0:2 (Лаймер, 26. Забитцер, 48).

Год назад Шотландия и Израиль сражались в плей-офф за путевку на Евро-2020, а сейчас их не менее важная с турнирной точки зрения игра стала украшением субботнего футбольного вечера. Как с точки зрения чистого искусства, воплощением которого стали две результативных передачи Робертсона и голы Захави с Макгинном, так и в плане невероятной интриги. Ключевым же фактором стоит признать характер британской команды.

Нападающий хозяев Дайкс мог стать героем мемов, исполнив пенальти, словно в маленькие ворота на «коробке», и его бесхитростный удар голкипер отбил ногой. Однако неудача мотивировала форварда, и уже во втором тайме он сравнял счет с каким-то остервенением. Арбитр даже зафиксировал опасную игру, и только повтор показал, что рисковал израильский защитник, пытавшийся сыграть головой на небольшой высоте. А на четвертой добавленной минуте «Хэмпден Парк» свел с ума гол Мактоминая после подачи углового.

Despite twice going behind and having a penalty saved, @ScotlandNT beat Israel 3-2... ?



Scott McTominay the added-time hero! ???#WCQ pic.twitter.com/pIxXmQP2t7 — UEFA Nations League (@EURO2024) October 9, 2021

Теперь Шотландия опережает на четыре очка как Израиль, так и победившую на Фарерах Австрию. Ну а Дания в этой группе словно в другой галактике. Уже к перерыву скандинавы превзошли собственный рекорд результативности в отборочных циклах мировых чемпионатов. По пути на ЧМ-2018 датчане забили 24 мяча, а сейчас у них уже 26 точных ударов и семь побед с сухим счетом. Несчастная Молдавия в первом круге получила в Дании восемь пробоин, но теперь викинги решили не унижать соперника и перестали забивать во втором тайме.

И В Н П М О 1. Дания 7 7 0 0 26-0 21 2. Шотландия 7 4 2 1 12-7 14 3. Израиль 7 3 1 3 16-14 10 4. Австрия 7 3 1 3 11-13 10 5. Фареры 7 1 1 5 4-16 4 6. Молдавия 7 0 1 6 3-22 1

12 октября. Дания — Австрия, Фареры — Шотландия, Израиль — Молдавия.

Швеция угрожает Испании

Группа В

Швеция — Косово — 3:0 (Форсберг, 29, с пенальти. Исак, 62. Куайзон, 79).

Грузия — Греция — 0:2 (Бакасетас, 90, с пенальти. Пелкас, 90+5).

Шведы и греки сделали то, чего от них и ждали, однако по содержанию и затраченным усилиями это были две совсем разных победы. Если скандинавы, за которых сыграл полузащитник «Краснодара» Классон, выиграли с заметным преимуществом, то болельщикам эллинов пришлось волноваться до последних минут, когда в Тбилиси назначили пенальти.

Теперь во вторник Швеция и Греция проведут во многом судьбоносный матч. В случае успеха северян они не только избавятся от конкурента, но и сместят Испанию с первого места. Если же результат окажется в пользу греков, финиш этой группы превратится в мясорубку трех команд с непредсказуемым исходом.

И В Н П М О 1. Испания 6 4 1 1 13-5 13 2. Швеция 5 4 0 1 10-3 12 3. Греция 5 2 3 0 7-4 9 4. Косово 6 1 1 4 3-12 4 5. Грузия 6 0 1 5 2-11 1

12 октября. Швеция — Греция, Косово — Грузия.

Сербия обошла Португалию

Группа А

Азербайджан — Ирландия — 0:3 (Робинсон, 7, 39. Огбене, 90).

Люксембург — Сербия — 0:1 (Влахович, 68).

Пока Криштиану Роналду в товарищеской игре с Катаром забивал в ворота уже 46-й национальной команды и устанавливал новый рекорд по числу матчей за европейские сборные (181), главный конкурент Португалии выстрадал победу над Люксембургом. Постарался открывшийся на грани офсайда лучший снайпер «Фиорентины» Влахович, после чего Сербия вышла на первое место.

У португальцев, впрочем, есть игра в запасе, и, скорее всего, в этой группе все решится в заключительном туре — в очном споре претендентов на прямую путевку на ЧМ-2022.

И В Н П М О 1. Сербия 6 4 2 0 13-7 14 2. Португалия 5 4 1 0 11-4 13 3. Люксембург 5 2 0 3 5-9 6 4. Ирландия 6 1 2 3 8-8 5 5. Азербайджан 6 0 1 5 3-12 1

12 октября. Сербия — Азербайджан, Португалия — Люксембург.