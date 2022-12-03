Фотограф из России снял самый страшный кадр ЧМ-2022. Рейтинг жутких моментов турнира в Катаре

Травмы и мужество футболистов на групповом этапе.

Слова из популярной песни «Трус не играет в хоккей» композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова и Сергея Гребенникова давно стали крылатыми.

Но малодушным нечего делать не только на ледовой площадке. Любой спорт требует мужества! Не исключение и футбол. Многие любители спорта считают эту игру самой травмоопасной. Если накал борьбы самый высокий, с ними трудно не согласиться.

Чемпионат мира — как раз такое соревнование. Градус напряжения — зашкаливает. Травм, к сожалению, хватает. За событиями на поле следят телевизионные камеры и сотни фоторепортеров.

Фотокорреспонденту AFP из России Кириллу Кудрявцеву удалось снять, пожалуй, самый страшный кадр группового этапа турнира в Катаре. Его мы поставили в анонс статьи. А ниже — то, что случилось мгновением позже, и небольшой рейтинг самых страшных снимков группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Вратарь сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Аваис попадает коленом в лицо своему защитнику Салеху Аль-Шехри в матче против Аргентины.

Страж ворот Ирана Алиреза Беранванд врезается в защитника своей команды Маджида Хоссейни в матче против Англии.

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич ценой травмы забил победный гол в ворота голкипера сборной Ирана Алиреза Беранванда.

Еще один пострадавший из сборной Ирана. В матче против Уэльса удар коленом в голову получил Махди Тареми. Вратарь британцев Уэйн Хеннесси был удален с поля.

В матче с Сербией досталось бразильцу Неймару. Из-за травмы голеностопа он пропустил следующие два матча ЧМ.

Не жалеют на поле и футбольную звезду сборной Аргентины. Лионель Месси получил удар вратарской перчаткой от поляка Войцеха Щенсны. Но очень спорный пенальти, конечно.

Испанец Гави врезается лицом в голень немецкого защитника Давида Раума.

Борьба за мяч Натана Аке (слева) и Эннера Валенсии в матче Нидерланды — Эквадор выглядит жутко. Хорошо, что ничего страшного в этом эпизоде не произошло и футболисты продолжили игру.

Португалец Жоау Канселу прошелся шипами по ноге корейца Ли Джэ Сона. Это очень болезненно!

Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвайн жестко приземлился на тунисца Аисса Лайдуни.

Фото AFP и REUTERS