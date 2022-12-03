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3 декабря, 06:00

Фотограф из России снял самый страшный кадр ЧМ-2022. Рейтинг жутких моментов турнира в Катаре

Отдел фото «СЭ»
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Травмы и мужество футболистов на групповом этапе.

Слова из популярной песни «Трус не играет в хоккей» композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова и Сергея Гребенникова давно стали крылатыми.

Но малодушным нечего делать не только на ледовой площадке. Любой спорт требует мужества! Не исключение и футбол. Многие любители спорта считают эту игру самой травмоопасной. Если накал борьбы самый высокий, с ними трудно не согласиться.

Чемпионат мира — как раз такое соревнование. Градус напряжения — зашкаливает. Травм, к сожалению, хватает. За событиями на поле следят телевизионные камеры и сотни фоторепортеров.

Фотокорреспонденту AFP из России Кириллу Кудрявцеву удалось снять, пожалуй, самый страшный кадр группового этапа турнира в Катаре. Его мы поставили в анонс статьи. А ниже — то, что случилось мгновением позже, и небольшой рейтинг самых страшных снимков группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Вратарь сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Аваис попадает коленом в лицо своему защитнику Салеху Аль-Шехри в матче против Аргентины.

Вратарь сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Аваис попадает коленом в лицо своему защитнику Салеху Аль-Шехри в матче против Аргентины. Фото Кирилл Кудрявцев, AFP

Страж ворот Ирана Алиреза Беранванд врезается в защитника своей команды Маджида Хоссейни в матче против Англии.

Вратарь сборной Ирана Алиреза Беранванд врезается в защитника своей команды в матче против Англии. Фото Reuters

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич ценой травмы забил победный гол в ворота голкипера сборной Ирана Алиреза Беранванда.

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич ценой травмы забил победный гол в ворота иранского голкипера Алиреза Беранванда. Фото Reuters

Еще один пострадавший из сборной Ирана. В матче против Уэльса удар коленом в голову получил Махди Тареми. Вратарь британцев Уэйн Хеннесси был удален с поля.

Вратарь Уэльса Уэйн Хеннесси бьет коленом иранца Махди Тареми. Фото Reuters

В матче с Сербией досталось бразильцу Неймару. Из-за травмы голеностопа он пропустил следующие два матча ЧМ.

Травма бразильца Неймара. Фото Reuters

Не жалеют на поле и футбольную звезду сборной Аргентины. Лионель Месси получил удар вратарской перчаткой от поляка Войцеха Щенсны. Но очень спорный пенальти, конечно.

Лионель Месси получил удар вратарской перчаткой от поляка Войцеха Щенсны. Фото AFP

Испанец Гави врезается лицом в голень немецкого защитника Давида Раума.

Испанец Гави врезается лицом в голень немецкого защитника Давида Раума. Фото AFP

Борьба за мяч Натана Аке (слева) и Эннера Валенсии в матче Нидерланды — Эквадор выглядит жутко. Хорошо, что ничего страшного в этом эпизоде не произошло и футболисты продолжили игру.

Борьба за мяч Натана Аке (слева) и Эннера Валенсии в матче Нидерланды — Эквадор. Фото AFP

Португалец Жоау Канселу прошелся шипами по ноге корейца Ли Джэ Сона. Это очень болезненно!

Португалец Жоау Канселу прошелся шипами по ноге корейца Ли Джэ Сона. Фото Reuters

Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвайн жестко приземлился на тунисца Аисса Лайдуни.

Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвайн жестко приземлился на тунисца Аисса Лайдуни. Фото AFP

Фото AFP и REUTERS

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
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