Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
После того как популярный повар Нусрет Гекче опубликовал в своих соцсетях фотографию с кубком после финала чемпионата мира в Катаре, а также назойливо приставал к победителям, в Сети поднялась волна недовольства поведением турецкого шефа.
По правилам ФИФА далеко не каждый человек имеет право взять в руки трофей турнира: коснуться кубка могут только действующие или бывшие чемпионы мира и главы стран. Многие члены семей футболистов были замечены держащими в руках и целующими самую главную награду, однако знаменитый турок не имеет прямого отношения ни к футболу, ни к сборной Аргентины.
В воскресенье после финального свистка эпичного финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция турецкий мясник каким-то образом оказался на поле стадиона «Лусаил» вместе с празднующими аргентинцами и стал решительно донимать футболистов и просить их о совместных снимках. Благодаря своей настойчивости шеф-повару удалось подержать в руках заветный кубок и сфотографироваться с победителями. И далеко не все игроки были в восторге от такой наглости, включая самого Лионеля Месси. Недовольны и многочисленные пользователи соцсетей, оставившие под его постами гневные комментарии.
Супруга Месси Антонелла Рокуццо и их сыновья разделили с главой семьи эту победу и тоже прикоснулись к прекрасному, обнимая и целуя трофей. Хоть они сами и не являются чемпионами мира, но родственников игроков хотя бы можно причислить к «категории членов национальных команд», так что сложно назвать это нарушением регламента. Да и после стольких лет ожидания победы разве можно им запретить обнять «мечту»?
Отметим, что кроме тех, кто по праву имел счастье потрогать трофей, оказался защитник сборной Франции Бенжамен Павар. Чемпиону мира-2018 уже посчастливилось подержать в руках главную футбольную награду, но он не упустил возможность сделать это снова и сейчас.
Кому действительно улыбнулась удача дотронуться до кубка, так это пилотам самолета, на котором летела на родину сборная Аргентины. Не каждому человеку доведется в жизни испытать такие эмоции.
Сам же Месси так долго мечтал о победе на чемпионате мира, что теперь наконец-то может вдоволь насладиться радостью обладания долгожданным трофеем. Лионель не только привез его на свою родину, но и провел с ним целую ночь, о чем рассказал своим подписчикам в соцсетях.