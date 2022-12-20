Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве

А кто еще трогал трофей после победы Аргентины?

После того как популярный повар Нусрет Гекче опубликовал в своих соцсетях фотографию с кубком после финала чемпионата мира в Катаре, а также назойливо приставал к победителям, в Сети поднялась волна недовольства поведением турецкого шефа.

По правилам ФИФА далеко не каждый человек имеет право взять в руки трофей турнира: коснуться кубка могут только действующие или бывшие чемпионы мира и главы стран. Многие члены семей футболистов были замечены держащими в руках и целующими самую главную награду, однако знаменитый турок не имеет прямого отношения ни к футболу, ни к сборной Аргентины.

Фото Соцсети

В воскресенье после финального свистка эпичного финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция турецкий мясник каким-то образом оказался на поле стадиона «Лусаил» вместе с празднующими аргентинцами и стал решительно донимать футболистов и просить их о совместных снимках. Благодаря своей настойчивости шеф-повару удалось подержать в руках заветный кубок и сфотографироваться с победителями. И далеко не все игроки были в восторге от такой наглости, включая самого Лионеля Месси. Недовольны и многочисленные пользователи соцсетей, оставившие под его постами гневные комментарии.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Фото Соцсети

Супруга Месси Антонелла Рокуццо и их сыновья разделили с главой семьи эту победу и тоже прикоснулись к прекрасному, обнимая и целуя трофей. Хоть они сами и не являются чемпионами мира, но родственников игроков хотя бы можно причислить к «категории членов национальных команд», так что сложно назвать это нарушением регламента. Да и после стольких лет ожидания победы разве можно им запретить обнять «мечту»?

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Отметим, что кроме тех, кто по праву имел счастье потрогать трофей, оказался защитник сборной Франции Бенжамен Павар. Чемпиону мира-2018 уже посчастливилось подержать в руках главную футбольную награду, но он не упустил возможность сделать это снова и сейчас.

Фото Reuters

Кому действительно улыбнулась удача дотронуться до кубка, так это пилотам самолета, на котором летела на родину сборная Аргентины. Не каждому человеку доведется в жизни испытать такие эмоции.

Фото Соцсети

Сам же Месси так долго мечтал о победе на чемпионате мира, что теперь наконец-то может вдоволь насладиться радостью обладания долгожданным трофеем. Лионель не только привез его на свою родину, но и провел с ним целую ночь, о чем рассказал своим подписчикам в соцсетях.

Фото Reuters

Фото AFP

Фото Соцсети