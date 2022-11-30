Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

30 ноября, 23:00

Ангел Траппа. Как выглядит невеста вратаря сборной Германии

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
1/14
Бразильская супермодель зажигает на ЧМ в Катаре.

32-летний запасной вратарь сборной Германии и франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп находится в Катаре в тени основного голкипера Мануэля Нойера и его дублера Марка-Андре тер Штегена. Зато его подруга бразильская супермодель Изабель Гулар привлекает к себе внимание. Эффектная брюнетка болеет за сборную Германии в футболке с номером своего жениха.

Изабель Гулар в футболке Кевина Траппа на матче ЧМ-2022 Германия — Корея. Фото Global Look Press

Изабель стала моделью в 14 лет у себя на родине в бразильском Сан-Паулу.

Карьеру модели Изабель Гулар начала в 14 лет. Фото Global Look Press

Девушку заметили, оценили и пригласили на подиум одного из самых известных домов моды по продаже женского белья Victoria Secret.

В 2005 году Изабель Гулар пригласили в известный дом моды. Фото Global Look Press

Гулар стала по-настоящему популярна в 2006 году, войдя в тройку «ангелов» Victoria Secret .

Изабель Гулар стала одним из трех ангелов Victoria' Secret. Фото Global Look Press

В это время Кевин Трапп, который моложе своей девушки на шесть лет, только начинал вратарскую карьеру в молодежных командах «Метлаха» и «Кайзерслаутерна».

Изабель Гулар и Кевин Трапп. Фото Global Look Press

Молодые люди стали парой в 2015 году.

Изабель Гулар и Кевин Трапп. Фото Соцсети

Их сблизил Париж — столица мировой моды. Кевин защищал ворота «ПСЖ», а его «ангел» почти не покидала Францию благодаря модным показам.

Изабель Гулар и Кевин Трапп в Париже. Фото Global Look Press

Свой первый совместный выход в свет пара совершила в 2017 году на красной ковровой дорожке легендарного Каннского кинофестиваля.

Изабель Гулар и Кевин Трапп на Каннском кинофестивале. Фото Global Look Press

Через год Кевин и Изабель обручились и отправились в Россию на чемпионат мира. Трапп — вторым голкипером сборной Германии, а Гулар — болельщицей сборной Бразилии.

Изабель Гулар на матче сборной Бразилии во время ЧМ-2018. Фото Global Look Press

Однако свадьба, запланированная на 2020 год, до сих пор не состоялась. Сначала помешала пандемия, а затем, как говорится, закружили дела. В начале мая Кевин Трапп завоевал с «Айнтрахтом» трофей Лиги Европы и переключился на подготовку к чемпионату мира в составе сборной Германии.

Изабель Гулар и Кевин Трапп. Фото Global Look Press

Изабель приехала в Катар поддержать жениха. На неудачном для сборной Германии матче с Кореей Гуллар очень эмоционально поддерживала немцев.

Изабель Гулар на матче сборной Германии против Кореи. Фото Reuters

На матче с командой Испании сменила костюм.

Изабель Гулар на игре сборных Германии и Испании. Фото Global Look Press

Репортерам супермодель рассказала, что мечтает о финале с участием Бразилии и Германии.

Изабель Гулар более за сборную Германии в матче против Испании. Фото Global Look Press
Кевин Трапп
Чемпионат мира по футболу
фото
Сборная Германии по футболу
4
2
Читайте также
Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям инвалидов
Кирби: США не поставляют Украине вооружения большой дальности во избежание эскалации
Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бельгийцы уничтожают себя на ЧМ. Внутренние конфликты помешают им выйти в плей-офф?

Месси не забил пенальти Польше. Лео мог обойти по голам на ЧМ Марадону и Роналду
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости