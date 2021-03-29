Чудовищная ошибка лишила Украину победы, Хвича забил Испании, а Армения идет вровень с Германией

Обзор состоявшихся в воскресенье в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Франция уже лидер

Группа D

Казахстан — Франция — 0:2 (Дембеле, 19. Малый, 43, в свои ворота)

Украина — Финляндия — 1:1 (Жуниор Мораэс, 80 — Пукки, 89, с пенальти).

Чемпионы мира на этот раз не стали придумывать себе проблем, и выиграли настолько банально, что Мбаппе вышел только на замену. Правда, успел заработать пенальти, но не сумел переиграть 39-летнего Мокина. Это первая с апреля 2019 года осечка французского вундеркинда, после которой он реализовал девять 11-метровых подряд. Дембеле впервые забил за трехцветных не в контрольном матче, а Гризманн стал самым незаменимым футболистом сборной со времен окончания Второй мировой войны. Форвард «Барселоны» не пропустил ни одного из последних 45 матчей национальной команды.

?: Kylian Mbappe reacts to his first penalty miss for club or country since April 2019 pic.twitter.com/YAyh136xb4 — B/R Football (@brfootball) March 28, 2021

Идеальным для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама продолжением дня стала ничья Украины и Финляндии. Когда Андрей Шевченко провел качественные замены, и один из джокеров — Жуниор Мораэс — классно сыграл на опережение при простреле Караваева, казалось, мирному исходу не бывать. Однако на последних минутах все испортил Миколенко, который потерял мяч перед штрафной и уже внутри нее сбил с ног Пукки. Лучший финский бомбардир своего шанса не упустил, в какой-то степени обесценив парижскую ничью украинской команды, тогда как чемпионы мира захватили лидерство без особых усилий.

Группа D И В Н П М О Франция 2 1 1 0 3-1 4 Финляндия 2 0 2 0 3-3 2 Украина 2 0 2 0 2-2 2 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 2-2 1 Казахстан 1 0 0 1 0-2 0

У Златана суперсвязка с Классоном

Группа В

Грузия — Испания — 1:2 (Кварацхелия, 44 — Ферран Торрес, 56. Дани Ольмо, 90+3)

Косово — Швеция — 0:3 (Аугустинссон, 12. Исак, 35. С.Ларссон, 70, с пенальти).

Несмотря на потерю очков в первом туре, испанцы продолжили эксперименты с составом. В четверг в сборной дебютировал Педри, который в Тбилиси попал в старт, а в воскресенье пришла очередь защитника Педро Порро. Он стал 60-м футболистом, сыгравшим за «Красную фурию» в последних 26 матчах, и 27-м по счету новичком. И он же допустил позиционную ошибку, оголив свою зону, чем и воспользовался Кварацхелия.

Никакого волшебства от Хвичи в этот раз не требовалось — достаточно было просто попасть в угол. Все равно для Грузии это стало событием, которое не противоречило логике игры.

Да, к перерыву Испания владела мячом 80 процентов игрового времени, а соотношение передач в пользу гостей было ужасающим (404:75). Тем не менее, хозяева выглядели острее и по-хорошему злее фаворита. И очевидно, что допуск на трибуны зрителей воодушевил Грузию. Это была та атмосфера, которой так не хватало в финале стыковых матчей за право сыграть на Евро-2020.

Хвича забил Испании ???



Благодаря голу Кварацхелии Грузия ведет после первого тайма ??



? Не пропусти возможную сенсацию на Матч! Футбол 2:https://t.co/BxLgDvAFVR pic.twitter.com/C5PxWVG0ZF — Матч ТВ (@MatchTV) March 28, 2021

Счет 1:0 с таким соперником ничего не гарантирует, но итог первого тайма выглядел пугающим для Испании. Проигрывая к перерыву, она не побеждала целых 12 лет. Однако в этот раз все сложилось иначе, а продлились другие — более приятные для «Красной фурии» серии. Когда превращающийся в лидера сборной Ферран Торрес сравнял счет, испанская серия отборочных матчей мировых чемпионатов мира с забитыми мячами достигла цифры 37. Это новый рекорд, а предыдущий Германия устанавливала с 1934-го по 1985-й годы.

Spain were two minutes away from going winless in their first two World Cup qualifiers.



That 93rd minute game-winner feeling ? pic.twitter.com/tjtryLh8eJ — B/R Football (@brfootball) March 28, 2021

Нет равных Испании и по продолжительности беспроигрышной серии в квалификационных турнирах. Встреча в Тбилиси, где все решил дальний удар Дани Ольмо в добавленное арбитром время, стала 65-й по счету. Последняя на данный момент осечка случилась в марте 1993-го, когда испанцы уступили в Копенгагене датчанам (0:1). Все это, впрочем, не отменяет того факта, что команда Луиса Энрике сейчас не впечатляет.

Царская голевая пяткой. Стиль Златана ??? pic.twitter.com/DUF5zyHj4f — Матч ТВ (@MatchTV) March 28, 2021

Лидирует же в этой группе Швеция с вернувшимся Ибрагимовичем, у которого уже образовалась интересная связка с Ибрагимовичем. У него второй тур подряд голевая передача, которую мог исполнить только он. В воздухе — движением из арсенала мастеров восточных единоборств. Не исключено, кстати, что сейчас Ибра выходит на поле вместе с форвардом, который в будущем отнимет у него звание лучшего снайпера национальной команды. По крайней мере, график результативности Исака наталкивает на такую мысль. В первых 20 матчах за национальную команду нападающий отличился шесть раз, тогда как у Ибрагимовича на том же отрезке было всего на один точный удар больше.

Группа B И В Н П М О Швеция 2 2 0 0 4-0 6 Испания 2 1 1 0 3-2 4 Греция 1 0 1 0 1-1 1 Грузия 2 0 0 2 1-3 0 Косово 1 0 0 1 0-3 0

Италия хороша в гостевых матчах, в Швейцарии меняли ворота

Группа С

Болгария — Италия — 0:2 (Белотти, 44, с пенальти. Локателли, 83)

Швейцария — Литва — 1:0 (Шачири, 2)

Очередная и уже привычная победа Италии примечательна тем, что Белотти забил за сборную девятый мяч на выезде. Это только на первый взгляд не особо внушительный показатель. На самом же деле нападающий «Торино» обогнал Филиппо Индзаги и Сандро Маццолу. Впереди только три легенды — забившие по 13 мячей Сильвио Пиола и Джиджи Рива, а также Джузеппе Меацца (12). Еще одно достижение «Скуадры адзурры» стало рекордным. У команды Роберто Манчини шесть сухих матчей на чужих полях, а предыдущее достижение продержалось 45 лет.

9 — @gallobelotti has scored nine goals away from home with Italian National Team: excluding games played in neutral venue, only Silvio Piola, Gigi Riva (both 13) and Giuseppe Meazza (12) have netted more. Traveller.#BULITA pic.twitter.com/fgji8vA9ue — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 28, 2021

Игра же Швейцарии и Литвы напомнила о знаменитой переигровке матча «Спартак» — «Сьон». В Санкт-Галлене, правда, еще перед стартовым свистком выяснилось, что одни из ворот не соответствуют правилам. Из-за их замены встреча началась с опозданием, но больше сюрпризов не было, а победил тот, кто считался фаворитом.

In Italy's 2022 World Cup qualifying group, Switzerland's game against Lithuania was delayed because one of the goals was the wrong size https://t.co/sP0gIa61k6 #WCQ #WCQ2022 pic.twitter.com/85knX6FLLg — footballitalia (@footballitalia) March 28, 2021

Группа С И В Н П М О Италия 2 2 0 0 4-0 6 Швейцария 2 1 0 0 4-1 6 Литва 1 0 0 1 0-1 0 Сев.Ирландия 1 0 0 1 0-2 0 Болгария 2 0 0 2 1-5 0

Огорчит ли Левандовски Англию?

Группа I

Албания — Англия — 0:2 (Кейн, 39. Маунт, 63)

Польша — Андорра — 3:0 (Левандовски, 30, 55. Свидерски, 88)

Сан-Марино — Венгрия — 0:3 (А.Солои, 13, с пенальти. Шоллои, 71. Николич, 88, с пенальти)

В Албании хотели допустить зрителей на игру с Англией, однако местный Минздрав проигнорировал запрос. А ведь для Тираны это было событие, так как сборная «Трех львов» не приезжала в этот город два десятка лет. К тому же Гарет Саутгейт выпустил близкий к оптимальному состав. Если же на поле Кейн — гол практически гарантирован, и как раз он и открыл счет, откликнувшись на кросс Шоу.

Harry Kane opens the scoring for England, what a cross from Luke Shaw ? pic.twitter.com/8z2evF96ud — ESPN FC (@ESPNFC) March 28, 2021

Правда, в этом сезоне лучший нападающий Англии проявил себя как незаурядный распасовщик. Как можно было убедиться в албанской столице, это актуально не только в схемах Жозе Моуринью. Передача на Маунта получилась не только идеальной по исполнению, но и очень умной. Еще эта игра запомнится достижением Поупа, который откровенно скучал в стартовых турах отборочного цикла и стал первым в истории вратарем, который не пропускал в шести дебютных встречах за сборную.

? San Marino.

? Albania.

? Poland.



? Will @England make it 3 wins from 3 against Poland on Wednesday? pic.twitter.com/gjLK1OOpmW — SPORF (@Sporf) March 28, 2021

Нет сомнений, что в среду работа для него найдется, ведь впереди матч с Польшей и дуэль с Левандовски. Тот, не особо напрягаясь, дважды забил ворота Сан-Марино, и идет по невероятному графику. В 43 матчах за клуб и сборную лучший центрфорвард современности забил 47 мячей.

Robert Lewandowski now has 47 goals in 42 games for club and country this season ? pic.twitter.com/mITKYtYvzr — B/R Football (@brfootball) March 28, 2021

Группа I И В Н П М О Англия 2 2 0 0 7-0 6 Польша 2 1 1 0 6-3 4 Венгрия 2 1 1 0 6-3 4 Албания 2 1 0 1 1-2 3 Андорра 2 0 0 2 0-4 0 Сан-Марино 2 0 0 2 0-8 0

Немецкая машина

Группа J

Румыния — Германия — 0:1 (Гнабри, 17)

Армения — Исландия — 2:0 (Барсегян, 53. Байрамян, 74)

Македония — Лихтенштейн-- 5:0 (Барди, 7. Трайковски, 51, 54. Эльмас, 62. Несторовски, 82, с пенальти)

Заранее объявлять об уходах тренера — немецкая традиция. Это у нас только и разговоров было, что о реакции футболистов «Спартака» на заявление Доменико Тедеско. Сборная Германии грядущую отставку Йоахима Лева восприняла как информацию и не более. Результат немцы дают стабильно, играют качественно и наращивают рекордную серию побед в отборочных циклах чемпионата мира. Выполняющий в национальной команде роль центрального нападающего Гнабри принес немцам 18-й выигрыш подряд. Кроме того, у Германии уникальные показатели в гостевых квалификационных матчах. Ни одного поражения (+37=10) при разности мячей 135-35! Это совершенно не удивляет, а главный сюрприз группы заключается в том, что наравне с Германией идет Армения.

Байрамян поддержал почин Хвичи ?



Хорен забил второй гол за сборную Армении, а его команда победила Исландию ??



Шесть очков после двух матчей ? pic.twitter.com/nT4PbManUE — Матч ТВ (@MatchTV) March 28, 2021

После тяжелейшей победы над Лихтенштейном, когда все решил гол в концовке матча, армяне красиво переиграли крепких исландцев. Барсегян же стал тем, кто привел в восторг собравшихся в Ереване болельщиков и заставил забыть о травме Мхитаряна. Выступающий в Казахастане полузащитник сначала забил эффектным обводящим ударом, а потом ассистировал Байрамяну. Впрочем, полузащитнику «Ростова» требовалось еще обыграть опекуна и пробить в дальний угол. Налицо эффект нового главного тренера — опытного испанца Хоакина Капарроса.

Группа J И В Н П М О Германия 2 2 0 0 4-0 6 Армения 2 2 0 0 3-0 6 Македония 2 1 0 1 7-3 3 Румыния 2 1 0 1 3-3 3 Исландия 2 0 0 2 0-5 0 Лихтенштейн 2 0 0 2 0-6 0

Унижение Молдавии

Группа F

Дания — Молдавия — 8:0 (Дольберг, 19, с пенальти, 48. Дамсгорд, 22, 29. Стрюгер-Ларсен, 35. Йенсен, 39. Сков, 81. Ингвартсен, 89)

Израиль — Шотландия — 1:1 (Д.Перец, 44 — Фрэйзер, 56)

Австрия — Фареры — 3:1 (Драгович, 30. Баумгартнер, 37. Калайджич, 44 — Наттестад, 19)

С точки зрения предстоящего чемпионата Европы для тренерского штаба сборной России встреча датчан с Молдавией получилась малоинформативной. Происходившее напоминало тренировочный матч с любителями, и для самой крупной с 1987 года победы скандинавам даже не пришлось выставлять лучших на данный момент футболистов, которым предоставили возможность отдохнуть.

?? Denmark 8-0 Moldova ??



Record qualifying win for Denmark! ??



Dolberg ???

Damsgaard ???

Stryger Larsen ??

Jensen ??

Skov ??

Ingvartsen ??#WCQ pic.twitter.com/GMQNhSzL83 — European Qualifiers (@EURO2020) March 28, 2021