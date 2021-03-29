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Чудовищная ошибка лишила Украину победы, Хвича забил Испании, а Армения идет вровень с Германией

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:00
28 марта. Грузия — Испания — 1:2. Кварацхелия празднует гол. Фото Reuters
28 марта. Грузия — Испания — 1:2. Кварацхелия празднует гол. Фото Reuters
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Обзор состоявшихся в воскресенье в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Франция уже лидер

Группа D
Казахстан — Франция — 0:2 (Дембеле, 19. Малый, 43, в свои ворота)
Украина — Финляндия — 1:1 (Жуниор Мораэс, 80 — Пукки, 89, с пенальти).

Чемпионы мира на этот раз не стали придумывать себе проблем, и выиграли настолько банально, что Мбаппе вышел только на замену. Правда, успел заработать пенальти, но не сумел переиграть 39-летнего Мокина. Это первая с апреля 2019 года осечка французского вундеркинда, после которой он реализовал девять 11-метровых подряд. Дембеле впервые забил за трехцветных не в контрольном матче, а Гризманн стал самым незаменимым футболистом сборной со времен окончания Второй мировой войны. Форвард «Барселоны» не пропустил ни одного из последних 45 матчей национальной команды.

Идеальным для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама продолжением дня стала ничья Украины и Финляндии. Когда Андрей Шевченко провел качественные замены, и один из джокеров — Жуниор Мораэс — классно сыграл на опережение при простреле Караваева, казалось, мирному исходу не бывать. Однако на последних минутах все испортил Миколенко, который потерял мяч перед штрафной и уже внутри нее сбил с ног Пукки. Лучший финский бомбардир своего шанса не упустил, в какой-то степени обесценив парижскую ничью украинской команды, тогда как чемпионы мира захватили лидерство без особых усилий.

Группа D

И

В

Н

П

М

О

Франция

2

1

1

0

3-1

4

Финляндия

2

0

2

0

3-3

2

Украина

2

0

2

0

2-2

2

Босния и Герцеговина

1

0

1

0

2-2

1

Казахстан

1

0

0

1

0-2

0

У Златана суперсвязка с Классоном

Группа В
Грузия — Испания — 1:2 (Кварацхелия, 44 — Ферран Торрес, 56. Дани Ольмо, 90+3)
Косово — Швеция — 0:3 (Аугустинссон, 12. Исак, 35. С.Ларссон, 70, с пенальти).

Несмотря на потерю очков в первом туре, испанцы продолжили эксперименты с составом. В четверг в сборной дебютировал Педри, который в Тбилиси попал в старт, а в воскресенье пришла очередь защитника Педро Порро. Он стал 60-м футболистом, сыгравшим за «Красную фурию» в последних 26 матчах, и 27-м по счету новичком. И он же допустил позиционную ошибку, оголив свою зону, чем и воспользовался Кварацхелия.

Никакого волшебства от Хвичи в этот раз не требовалось — достаточно было просто попасть в угол. Все равно для Грузии это стало событием, которое не противоречило логике игры.

Да, к перерыву Испания владела мячом 80 процентов игрового времени, а соотношение передач в пользу гостей было ужасающим (404:75). Тем не менее, хозяева выглядели острее и по-хорошему злее фаворита. И очевидно, что допуск на трибуны зрителей воодушевил Грузию. Это была та атмосфера, которой так не хватало в финале стыковых матчей за право сыграть на Евро-2020.

Счет 1:0 с таким соперником ничего не гарантирует, но итог первого тайма выглядел пугающим для Испании. Проигрывая к перерыву, она не побеждала целых 12 лет. Однако в этот раз все сложилось иначе, а продлились другие — более приятные для «Красной фурии» серии. Когда превращающийся в лидера сборной Ферран Торрес сравнял счет, испанская серия отборочных матчей мировых чемпионатов мира с забитыми мячами достигла цифры 37. Это новый рекорд, а предыдущий Германия устанавливала с 1934-го по 1985-й годы.

Нет равных Испании и по продолжительности беспроигрышной серии в квалификационных турнирах. Встреча в Тбилиси, где все решил дальний удар Дани Ольмо в добавленное арбитром время, стала 65-й по счету. Последняя на данный момент осечка случилась в марте 1993-го, когда испанцы уступили в Копенгагене датчанам (0:1). Все это, впрочем, не отменяет того факта, что команда Луиса Энрике сейчас не впечатляет.

Лидирует же в этой группе Швеция с вернувшимся Ибрагимовичем, у которого уже образовалась интересная связка с Ибрагимовичем. У него второй тур подряд голевая передача, которую мог исполнить только он. В воздухе — движением из арсенала мастеров восточных единоборств. Не исключено, кстати, что сейчас Ибра выходит на поле вместе с форвардом, который в будущем отнимет у него звание лучшего снайпера национальной команды. По крайней мере, график результативности Исака наталкивает на такую мысль. В первых 20 матчах за национальную команду нападающий отличился шесть раз, тогда как у Ибрагимовича на том же отрезке было всего на один точный удар больше.

Группа B

И

В

Н

П

М

О

Швеция

2

2

0

0

4-0

6

Испания

2

1

1

0

3-2

4

Греция

1

0

1

0

1-1

1

Грузия

2

0

0

2

1-3

0

Косово

1

0

0

1

0-3

0

Италия хороша в гостевых матчах, в Швейцарии меняли ворота

Группа С
Болгария — Италия — 0:2 (Белотти, 44, с пенальти. Локателли, 83)
Швейцария — Литва — 1:0 (Шачири, 2)

Очередная и уже привычная победа Италии примечательна тем, что Белотти забил за сборную девятый мяч на выезде. Это только на первый взгляд не особо внушительный показатель. На самом же деле нападающий «Торино» обогнал Филиппо Индзаги и Сандро Маццолу. Впереди только три легенды — забившие по 13 мячей Сильвио Пиола и Джиджи Рива, а также Джузеппе Меацца (12). Еще одно достижение «Скуадры адзурры» стало рекордным. У команды Роберто Манчини шесть сухих матчей на чужих полях, а предыдущее достижение продержалось 45 лет.

Игра же Швейцарии и Литвы напомнила о знаменитой переигровке матча «Спартак» — «Сьон». В Санкт-Галлене, правда, еще перед стартовым свистком выяснилось, что одни из ворот не соответствуют правилам. Из-за их замены встреча началась с опозданием, но больше сюрпризов не было, а победил тот, кто считался фаворитом.

Группа С

И

В

Н

П

М

О

Италия

2

2

0

0

4-0

6

Швейцария

2

1

0

0

4-1

6

Литва

1

0

0

1

0-1

0

Сев.Ирландия

1

0

0

1

0-2

0

Болгария

2

0

0

2

1-5

0

Огорчит ли Левандовски Англию?

Группа I
Албания — Англия — 0:2 (Кейн, 39. Маунт, 63)
Польша — Андорра — 3:0 (Левандовски, 30, 55. Свидерски, 88)
Сан-Марино — Венгрия — 0:3 (А.Солои, 13, с пенальти. Шоллои, 71. Николич, 88, с пенальти)

В Албании хотели допустить зрителей на игру с Англией, однако местный Минздрав проигнорировал запрос. А ведь для Тираны это было событие, так как сборная «Трех львов» не приезжала в этот город два десятка лет. К тому же Гарет Саутгейт выпустил близкий к оптимальному состав. Если же на поле Кейн — гол практически гарантирован, и как раз он и открыл счет, откликнувшись на кросс Шоу.

Правда, в этом сезоне лучший нападающий Англии проявил себя как незаурядный распасовщик. Как можно было убедиться в албанской столице, это актуально не только в схемах Жозе Моуринью. Передача на Маунта получилась не только идеальной по исполнению, но и очень умной. Еще эта игра запомнится достижением Поупа, который откровенно скучал в стартовых турах отборочного цикла и стал первым в истории вратарем, который не пропускал в шести дебютных встречах за сборную.

Нет сомнений, что в среду работа для него найдется, ведь впереди матч с Польшей и дуэль с Левандовски. Тот, не особо напрягаясь, дважды забил ворота Сан-Марино, и идет по невероятному графику. В 43 матчах за клуб и сборную лучший центрфорвард современности забил 47 мячей.

Группа I

И

В

Н

П

М

О

Англия

2

2

0

0

7-0

6

Польша

2

1

1

0

6-3

4

Венгрия

2

1

1

0

6-3

4

Албания

2

1

0

1

1-2

3

Андорра

2

0

0

2

0-4

0

Сан-Марино

2

0

0

2

0-8

0

Немецкая машина

Группа J
Румыния — Германия — 0:1 (Гнабри, 17)
Армения — Исландия — 2:0 (Барсегян, 53. Байрамян, 74)
Македония — Лихтенштейн-- 5:0 (Барди, 7. Трайковски, 51, 54. Эльмас, 62. Несторовски, 82, с пенальти)

Заранее объявлять об уходах тренера — немецкая традиция. Это у нас только и разговоров было, что о реакции футболистов «Спартака» на заявление Доменико Тедеско. Сборная Германии грядущую отставку Йоахима Лева восприняла как информацию и не более. Результат немцы дают стабильно, играют качественно и наращивают рекордную серию побед в отборочных циклах чемпионата мира. Выполняющий в национальной команде роль центрального нападающего Гнабри принес немцам 18-й выигрыш подряд. Кроме того, у Германии уникальные показатели в гостевых квалификационных матчах. Ни одного поражения (+37=10) при разности мячей 135-35! Это совершенно не удивляет, а главный сюрприз группы заключается в том, что наравне с Германией идет Армения.

После тяжелейшей победы над Лихтенштейном, когда все решил гол в концовке матча, армяне красиво переиграли крепких исландцев. Барсегян же стал тем, кто привел в восторг собравшихся в Ереване болельщиков и заставил забыть о травме Мхитаряна. Выступающий в Казахастане полузащитник сначала забил эффектным обводящим ударом, а потом ассистировал Байрамяну. Впрочем, полузащитнику «Ростова» требовалось еще обыграть опекуна и пробить в дальний угол. Налицо эффект нового главного тренера — опытного испанца Хоакина Капарроса.

Группа J

И

В

Н

П

М

О

Германия

2

2

0

0

4-0

6

Армения

2

2

0

0

3-0

6

Македония

2

1

0

1

7-3

3

Румыния

2

1

0

1

3-3

3

Исландия

2

0

0

2

0-5

0

Лихтенштейн

2

0

0

2

0-6

0

Унижение Молдавии

Группа F
Дания — Молдавия — 8:0 (Дольберг, 19, с пенальти, 48. Дамсгорд, 22, 29. Стрюгер-Ларсен, 35. Йенсен, 39. Сков, 81. Ингвартсен, 89)
Израиль — Шотландия — 1:1 (Д.Перец, 44 — Фрэйзер, 56)
Австрия — Фареры — 3:1 (Драгович, 30. Баумгартнер, 37. Калайджич, 44 — Наттестад, 19)

С точки зрения предстоящего чемпионата Европы для тренерского штаба сборной России встреча датчан с Молдавией получилась малоинформативной. Происходившее напоминало тренировочный матч с любителями, и для самой крупной с 1987 года победы скандинавам даже не пришлось выставлять лучших на данный момент футболистов, которым предоставили возможность отдохнуть.

Группа F

И

В

Н

П

М

О

Дания

2

2

0

0

10-0

6

Австрия

2

1

1

0

5-3

4

Шотландия

2

0

2

0

3-3

2

Фареры

2

0

1

1

2-4

1

Израиль

2

0

1

1

1-3

1

Молдавия

2

0

0

2

1-9

0

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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