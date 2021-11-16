Зинченко поделился ожиданиями от матча Украины с Боснией и Герцеговиной

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, чего ждет от матча с Боснией и Герцеговиной в отборе к ЧМ-2022.

Встреча команд пройдет сегодня, 16 ноября.

«Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и показать зрелищную игру, добыть нужные три очка. Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф», — цитирует Зинченко Tribuna.

Сборная Украины с 9 очками занимает 3-е место, отставая от Финляндии на два балла.