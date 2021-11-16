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В Сети появилось видео из раздевалки сборной России после поражения от Хорватии

10:09
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России выложила видео, в котором показаны кадры из раздевалки до и после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

«Сборная России потерпела обиднейшее поражение в Хорватии, но не потеряла шансы на чемпионат мира. Предматчевый настрой, борьба на поле и оглушительная тишина в раздевалке после матча. Верим в проход через стыки!», — говорится в описании к видео.

Единственный гол в матче Хорватия — Россия был забит на 81-й минуте встречи. Защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота.

Поражение не позволило России занять первое место в группе. Команда Валерия Карпина стала второй и в марте сыграет в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Хорватия вышла на турнир напрямую.

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры