В Сети появилось видео из раздевалки сборной России после поражения от Хорватии
10:09
Пресс-служба сборной России выложила видео, в котором показаны кадры из раздевалки до и после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1).
«Сборная России потерпела обиднейшее поражение в Хорватии, но не потеряла шансы на чемпионат мира. Предматчевый настрой, борьба на поле и оглушительная тишина в раздевалке после матча. Верим в проход через стыки!», — говорится в описании к видео.
Единственный гол в матче Хорватия — Россия был забит на 81-й минуте встречи. Защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота.
Поражение не позволило России занять первое место в группе. Команда Валерия Карпина стала второй и в марте сыграет в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Хорватия вышла на турнир напрямую.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
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