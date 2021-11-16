В Сети появилось видео из раздевалки сборной России после поражения от Хорватии

Пресс-служба сборной России выложила видео, в котором показаны кадры из раздевалки до и после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:1).

«Сборная России потерпела обиднейшее поражение в Хорватии, но не потеряла шансы на чемпионат мира. Предматчевый настрой, борьба на поле и оглушительная тишина в раздевалке после матча. Верим в проход через стыки!», — говорится в описании к видео.

Единственный гол в матче Хорватия — Россия был забит на 81-й минуте встречи. Защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота.

Поражение не позволило России занять первое место в группе. Команда Валерия Карпина стала второй и в марте сыграет в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Хорватия вышла на турнир напрямую.